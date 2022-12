Walt Disney faz aniversário com série de eventos especiais 

Pioneiro da indústria de animação completaria 121 anos nesta segunda-feira, 5 de dezembro. Veja ações em andamento da D100.

Segunda-feira de festa para a Disney. Neste 5 de dezembro, Walter Elias Disney, mais conhecido como Walt Disney, completaria 121 anos de idade. Nascido em 1901, seu legado segue encantando diferentes gerações com suas produções, produtos, parques e personagens únicos.

No dia 23 de outubro de 2023, a The Walt Disney Company completa 100 anos de existência e, com a data, uma série de eventos especiais vem ocorrendo. Nos próximos meses, mais novidades devem encantar os fãs de todas as idades.

Veja, abaixo, algumas das ações em andamento:





Estande especial na CCXP

A Comic Con Experience (CCXP 2022), que ocorreu entre 1 e 4 de dezembro em São Paulo, contou com um estande dedicado aos 100 anos da Disney.

No espaço, foi possível tirar fotos com a escultura platinada do Mickey Mouse e em diferentes cenários de longas como A Pequena Sereia, Toy Story e Monstros S.A. Os visitantes puderam também conhecer o Zé Carioca e participar de um jogo na Roleta da Rádio Disney.





Disney100: The Exhibition

Durante a D23, a Disney anunciou a inauguração da Disney100: The Exhibition no dia 18 de fevereiro de 2023, no The Franklin Institute na Filadélfia, Pensilvânia.

A mostra é formada por dez galerias temáticas magníficas e imaginativas, todas apresentando histórias celebrando os clássicos de Branca de Neve e os Sete Anões a Mundo Estranho.







Parques e produtos especiais



Os parques temáticos da Disney também terão um olhar especial nessa festividade. Nova decoração, comidas e bebidas especiais, experiências com personagens e muito mais chegarão aos parques ao redor do mundo, com o coração da celebração enraizado no Disneyland Resort. Dois espetáculos noturnos inéditos serão lançados.

Além disso, a Disney Consumer Products, Games and Publishing terá várias novas coleções de produtos e colaborações para comemorar os 100 anos de maravilhas da Disney.

Outras ações especiais estão programadas para os próximos meses, incluindo nas plataformas digitais e nos serviços de streaming como Disney+ e Star+. Aguardem!