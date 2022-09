A incrível história por trás de Branca de Neve e os Sete Anões, o primeiro filme de animação da Disney

Conheça mais sobre a visão de Walt Disney e da equipe de trabalho que, em 1937, realizou um sonho que parecia impossível na época.



Em 21 de dezembro de 1937, nos Estados Unidos, foi lançado Branca de Neve e os Sete Anões. O primeiro filme de animação do Walt Disney Animation Studios tornou-se um marco para sua época.



No documentário O Primeiro Longa-Metragem da Disney: A Criação de Branca de Neve e os Sete Anões – disponível no Disney+ – historiadores, pesquisadores e pessoas envolvidas na produção do filme falam sobre esse processo e a importância do longa.

"Branca de Neve é ​​a pedra angular porque, tudo o que se seguiu, todos os filmes de animação, as produções live-action, os parques temáticos, tudo o que a Disney fez depois disso foi baseado nesse filme", ​​observou o historiador de cinema Brian Sibley.

A animação levou pouco mais de quatro anos para ser feita e envolveu o trabalho de cerca de 300 artistas. A seguir, saiba mais sobre a história por trás do longa inspirado no conto de fadas dos Irmãos Grimm:







Walt Disney seguiu em frente apesar das críticas



"Era a aventura mais ousada da indústria em um momento em que parecia absurdo fazer um longa-metragem de animação", disse Michael Giacchino, compositor de animações como Up: Altas Aventuras e Os Incríveis, no especial ao falar de Branca de Neve.

Já Eric Goldberg, supervisor de animação do The Walt Disney Animation Studios, acrescentou que "todo mundo acreditava que Disney estava louco por pensar em um filme de animação".

O animador Ward Kimball, que trabalhou em Branca de Neve, explicou que "os magnatas do cinema alertaram que Hollywood só via curtas-metragens [de animação] de seis ou sete minutos. Ninguém ficaria uma hora e meia assistindo", lembra.

Em seguida, ele acrescentou: “Walt seguiu em frente. Ele não compartilhava desse pessimismo. Acreditava que se [a animação] tivesse uma boa história, não apenas risos, mas também emoção e tragédia, ela se sairia bem.”







Bom humor, um ingrediente-chave nas produções de Walt Disney



Antes do lançamento do longa de animação, Walt Disney já fazia sucesso com seus curtas de animação – nos quais o bom humor era fundamental.

A esse respeito, Neal Gabler, autor do livro “Walt Disney: O Triunfo da Imaginação Americana”, de 2006, disse: “O forte de Walt eram as piadas. No início do desenvolvimento do filme, um chamado foi feito em todo o estúdio para contribuir com piadas para o projeto.”

“Mas Branca de Neve não era um filme de brincadeira. Tinha uma narrativa muito mais forte e nuances emocionais de todos os tipos", ressaltou o escritor.





Qual foi a ligação de Walt Disney com a história da Branca de Neve?

Para responder a essa pergunta, Paula Sigman – historiadora de Disney – relembrou os primeiros dias de Walt Disney em Hollywood: “A conexão de Walt com Branca de Neve existe há muito tempo.”

“Quando ele [Walt] veio para Hollywood, queria ser um diretor de ação ao vivo. Como isso não era possível, escolheu canalizar sua energia para a animação”, complementou a pesquisadora.

Sigman ainda descreveu que “era natural que Walt quisesse contar uma história. Uma longa história, com personagens e sentimentos reais; com situações cômicas, mas também com emoção”.







O filme combinou a herança europeia da Branca de Neve com uma visão norte-americana

“O que Walt Disney fez em seu primeiro filme foi abordar um conto europeu com uma visão norte-americana”, pontuou o diretor de arte Michael Gaimo, responsável por obras como Pocahontas.

“A chave estava no design visual. É um filme norte-americano, mas o tom visual é profundamente europeu. É o segredo da sua autenticidade”, acrescentou.

Por sua vez, Brian Sibley complementou: “O que vemos em Branca de Neve é ​​um livro ilustrado de estilo europeu, mas animado. E não é por acaso que este filme foi influenciado por artistas da Europa. Os mais importantes foram Albert Hurter e Gustaf Tenggren."







A música em Branca de Neve e os Sete Anões

Russell Schroeder, historiador da Disney, destacou a importância da música desde as origens do projeto. “Walt Disney entendeu que a música poderia enriquecer seus desenhos desde a estreia de Mickey Mouse em Steamboat Willie. Foi um sucesso instantâneo por causa de como Walt e seus artistas usavam a música."

“Walt foi o primeiro a integrar o conteúdo com a letra da música. As letras de Branca de Neve foram obra de Larry Morey. Ele viveu todo o desenvolvimento do roteiro com Walt e entendeu completamente cada sequência”, disse Chris Montan, produtor e compositor responsável pela Walt Disney Music.

Montan ainda ressalta que "Branca de Neve soube combinar a energia dos Estados Unidos e a popularidade de sua música com um estilo artístico que nos lembra um conto fantástico".





Os nomes dos anões foram definidos pouco antes da estreia de Branca de Neve

Menos de um ano antes da estreia do filme, os sete anões ainda não tinham um nome. “Um grande problema que Walt Disney teve foi escolher os nomes dos anões e quais personalidades ele poderia atribuir a eles”, explicou o historiador Brian Sibley.

“Por muito tempo, Dunga foi simplesmente chamado de 'Sétimo'. Foi elaborada uma lista com dezenas de nomes que tinham potencial, mas apenas um punhado acabou no filme“, revelou Sibley.







Uma estreia que superou todas as expectativas



No documentário, o escritor Neal Gabler também contou que “o filme foi finalizado, literalmente, duas semanas e meia antes da estreia. Eles nem tiveram tempo de fazer uma grande publicidade."

A pré-estreia de Branca de Neve e os Sete Anões foi realizada no Carthay Circle Theatre, em Los Angeles, Califórnia. Celebridades e também de toda a equipe que trabalhou no projeto estiveram presentes no evento.

Ward Kimball, um dos animadores, lembrou: “No clímax do filme, todos começaram a chorar. Não consegui superar meu espanto. Os críticos haviam rotulado o filme como uma caricatura, mas o público chorou em massa".

Kimball finalizou afirmando que “o dom de Walt estava em seu caráter de homem comum, porque ele sabia o que a maioria sentia. Ele era o público ideal. Se sentisse, o público também sentiria."

Deixe-se encantar pela clássica animação Branca de Neve e os Sete Anões, de Walt Disney, que está disponível exclusivamente no Disney+.

No serviço de assinatura, há, ainda, uma série de conteúdos extras sobre a obra, como o documentário Primeiro Longa-Metragem da Disney: criando Branca de Neve e os Sete Anões.