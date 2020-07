Hoje na história da Disney: Abertura do Disneyland em 1955

Neste dia, 65 anos atrás, uma nova forma de entretenimento veio ao mundo. O produtor de filmes de sucesso e pioneiro em animação, Walt Disney, sonhava há muito tempo com um lugar onde famílias de todas as idades pudessem se divertir juntas. Baseando-se em sua imaginação vívida, assim como em seus talentosos colegas, Walt criou um lugar mágico que é amado desde o dia da abertura.

Um especial de televisão cheio de estrelas transmitiu o dia da inauguração para o mundo todo. Foram reveladas 18 atrações, muitas delas ainda divertem os visitantes, incluindo a Disneyland Railroad, o Jungle Cruise e os mais populares da Fantasyland, o King Arthur Carrousel, o Peter Pan's Flight e o Sr. Toad's Wild Ride.



O Disneyland conseguiu seguidores leais bem rápido, com mais Visitantes animados chegando a cada dia, além de levar a palavra desse lugar mágico para outras pessoas. Logo se tornou o point a ser visitado por celebridades, personalidades e até chefes de Estado.

Com o passar dos anos, o Parque evoluiu, com a primeira grande expansão em 1959, que incluiu três novas atrações de última geração (incluindo a primeira montanha-russa com trilhos de aço tubular do mundo). Outras expansões notáveis são a New Orleans Square em 1966, Mickey's Toontown em 1993 e, mais recentemente, a bem-sucedida inauguração da Star Wars: Galaxy’s Edge em 2019. Hoje, o Disneyland Resort abrange dois Parques Temáticos, três hotéis Resort e o Downtown Disney District.

Mas além das atrações, da fachada reluzente do Castelo da Bela Adormecida e das comidas icônicas, como cachorro-quente, pipoca e churros, ou talvez contidas nelas, muitos Visitantes encontram uma grande nostalgia e esse amor pelo Disneyland é transmitido de geração em geração como um presente amado.

“A Pre-Opening Report from Disneyland” foi exibida no dia 13 de julho de 1955, onde Walt mostra uma visão final dos diversos detalhes necessários que garantiriam que o Parque ficasse pronto. Ele começa mostrando ao público um grande mapa do local e, em seguida, apresenta Winston Hibler, que traz um tour pelos bastidores de como os técnicos do Studio projetaram e construíram os passeios e programas incomuns que estavam prestes a inaugurar.



Com o otimismo eterno que está no coração do Disneyland, esperamos recebê-los de volta e celebrar esse marco juntos em breve.



