Confira a história e as homenagens ao papagaio mais famoso dos quadrinhos criado pela Disney com inspiração no Brasil.

Lançado oficialmente no dia 24 de agosto de 1942, o personagem Zé Carioca completa 80 anos. O brasileiríssimo papagaio da Disney, que tem filmes disponíveis no Disney+, surgiu da mente genial de Walt Disney após ele conhecer o Rio de Janeiro em 1941.

Saiba mais sobre como surgiu o personagem e como o Zé Carioca será homenageado em seus 80 anos:











Como nasceu o Zé Carioca?





Ao se encantar com as belezas do Rio de Janeiro, em sua viagem ao Brasil, Walt Disney resolveu criar um personagem brasileiro: o Zé Carioca. O fundador da Disney estava em tour por alguns países da América Latina para fazer pesquisa de conteúdo para a Walt Disney Company e não pode deixar passar essa ideia.

O desenho do papagaio ficou a cargo dos artistas Herb Ryman e Frank Thomas e a estreia do Zé Carioca no universo Disney aconteceu exatamente no dia 24 de agosto de 1942, na exibição mundial do clássico filme de animação Alô Amigos, disponível no Disney+.

Na animação, vários personagens famosos da Disney, como o Pato Donald e o Pateta, estão viajando pela América Latina e são recepcionados pelo Zé Carioca ao chegar no Rio de Janeiro.

O colorido papagaio apresenta a eles o Carnaval, o samba e os maravilhosos pontos turísticos da cidade.

Zé Carioca tem uma personalidade alegre, hospitaleira, criativa e divertida, representando a imagem que Walt Disney captou do povo brasileiro. E seu sucesso foi tanto que Zé Carioca voltou a aparecer em outros dois filmes da Disney: Você já foi à Bahia? (1944) e Tempo de Melodia (1948).









Zé Carioca nos quadrinhos





Depois de aparecer no Rio de Janeiro ao lado do Pato Donald, o público queria ver mais histórias do alegre papagaio brasileiro da Disney.

Zé Carioca foi parar, então, em histórias em quadrinhos. Em outubro de 1942, o personagem apareceu primeiro em jornais norte-americanos, que publicavam suas histórias aos domingos. Já no Brasil, ele estreou na revista infanto-juvenil O Globo Juvenil, em 1943.

Mais tarde, a editora Abril (que representava as publicações da Disney no Brasil, na época) passou a publicar o Zé Carioca. O sucesso foi tanto que, em 1961, criou-se uma HQ exclusiva do Zé Carioca, que rendeu mais de duas mil histórias publicadas.

Desde de 2020, a editora Culturama é a responsável oficialmente por criar, produzir e publicar as histórias do Zé Carioca por aqui. E também está preparando novidades para comemorar os 80 anos de papagaio.







Comemoração dos 80 anos do Zé Carioca





Para celebrar o aniversário do Zé Carioca, várias iniciativas estão sendo realizadas. A Disney irá comemorar os 80 anos do personagem ao longo dos próximos 12 meses com muitas ações e ativações divertidas, como o querido papagaio merece.

No início de setembro, está programado o lançamento de uma música em homenagem ao Zé Carioca de autoria de Leandro Lehart e cantada pelo sambista Xande de Pilares, com um videoclipe especial.

Além disso, o hotel Emiliano, do Rio de Janeiro, terá uma decoração temática em homenagem à criação do Zé Carioca na cidade e realizada pela marca de moda Água de Coco – que também irá lançar uma coleção inspirada no personagem.

Nas redes sociais da Disney Brasil, o público também poderá curtir conteúdos especiais, e ainda stickers e filtros do Zé Carioca. Um livro comemorativo com novas histórias foi lançado na última Bienal do Livro, em julho passado. Trata-se de “O essencial do Zé Carioca: celebrando os 80 anos da sua estreia”, já disponível no mercado.

Previsto para outubro, mais um livro será lançado: “Zé Carioca conta a história do Brasil”, do escritor Eduardo Bueno. Além disso, nas publicações mensais da Editora Culturama, haverá uma nova história, – "Um jovem chamado Zé" – que estará no Grande Almanaque Disney, a ser lançado em novembro de 2022.

Celebre os 80 anos do Zé Carioca com essas várias ações e também assistindo aos clássicos filmes com o divertido personagem no Disney+.