As incríveis técnicas de animação dos filmes da Disney que fizeram história

Ilustrações, cores e um universo de ideias. Como foram os processos de criação das histórias clássicas da Disney?

As histórias clássicas da Disney, que marcaram gerações e são constantemente revistas, foram criadas por artistas talentosos os quais deram vida a universos de fantasia no papel e, depois, em animação.

Cinderella e Alice no País das Maravilhas são duas das produções que cativaram o público em suas estreias e que continuam a inspirar gerações de produtores audiovisuais e ilustradores.

Mas como foram os processos de criação desses filmes?







Cinderella: da filmagem real para a animação

Cinderella está entre as produções mais clássicas de Walt Disney e baseado em um dos contos de fadas mais famosos do mundo. Com um movimento de sua varinha, a Fada Madrinha de Cinderella transforma uma abóbora comum em uma carruagem magnífica e os trapos que a jovem usava em um lindo vestido.

No documentário The Making of Cinderella, os cineastas explicaram que o filme foi gravado com pessoas reais e, depois, transferido para o papel para ilustrar e recriar personagens e sequências em animação.

Os animadores sabiam que tinham que ir mais longe no virtual do que na realidade, então foi preciso melhorar poses e gestos, segundo o desenhista John Canemaker.







Alice no País das Maravilhas: jogo de escalas e proporções

Alice no País das Maravilhas é outro dos clássicos que inspirou uma nova geração da animação. No episódio 9 da série documental Por Dentro da Disney, disponível no Disney+, é possível conhecer o processo de criação do filme que fascinou milhões de crianças.

Mary Blair foi quem, através de suas ilustrações, cativou Walt Disney com o que ele achava que o País das Maravilhas deveria ser. Nesta conversa, ele encontrou o tom que queria para o filme.

No fim, trata-se de um trabalho com muitas cores e formas, em que se jogou com escalas e proporções. Foi assim que decidiram avançar com o longa-metragem, que seria totalmente animado e baseado na fantasia da história.







Programas para conhecer mais a produção da Disney e da Pixar

Pane Elétrica é um programa experimental e inovador em que artistas talentosos da Walt Disney Animation Studios enviam ideias e são selecionados para criar seu próprio curta-metragem.

Nele, podemos ver não só o produto final, mas também os bastidores. A aplicação dos efeitos tridimensionais é vista durante a produção do curta Poças, que narra a história de um menino que descobre que as porções pequenas de água podem ser os portais para um mundo fantástico.

Outra dica é Ao Infinito e Além: Buzz e sua Jornada para ser Lightyear, da Pixar Animation Studios, que explora a evolução do personagem, seguindo a jornada de Buzz Lightyear de brinquedo a super-herói, mostrando o que inspirou a sua criação.

Com a participação de cineastas, contadores de histórias, artistas e membros do elenco de voz, o documentário detalha como o design original da figura de ação de Buzz surgiu e como esse visual se traduziu em um super-herói humano anos depois.