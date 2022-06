Lightyear: como foi a transformação de Buzz em "humano"

Documentário Ao Infinito e Além – Buzz e sua Jornada para ser Lightyear detalha como o design do personagem surgiu e como acabou adaptado para o de um astronauta humano no novo filme da Disney e Pixar.



Após o lançamento de Lightyear, da Disney e Pixar, nos cinemas, o Disney+ convida os fãs a explorarem toda a história de Buzz Lightyear e dar uma olhada nos bastidores da produção do novo filme.

O documentário Ao Infinito e Além – Buzz e sua Jornada Para Ser Lightyear, da Pixar Animation Studios, explora a evolução de um ícone, seguindo a jornada de Buzz Lightyear que vai de brinquedo a herói. Como os criadores da franquia Toy Story pensaram em Buzz Lightyear? Pois o filme mostra desde os primeiros curtas-metragens da Pixar, nos anos 1990, com direito aos desenhos iniciais do astronauta, chegando até a nova produção.

Saiba mais sobre os detalhes de bastidores da evolução destes personagens!







As primeiras versões de Buzz Lightyear





“É muito divertido ver todas as versões de Buzz”, diz Juliet Roth, gerente sênior da Pixar Archives, enquanto apresenta no documentário a versão que foi escolhida para dar vida ao brinquedo.

Já Bob Pauley, designer de personagens de Toy Story, afirmou: “Quando cheguei, queriam um brinquedo contemporâneo e inovador e perguntaram se poderíamos fazer algo parecido com um astronauta. Então olhamos para a NASA, para os astronautas e estudamos”.

Bob ainda conta que a equipe pesquisou também em lojas de brinquedos e mexiam nos bonecos para ver como funcionavam e como se encaixavam. Segundo ele, a ideia era capturar a essência de quem era o Buzz para criar o astronauta que iria invadir o cotidiano das pessoas.







Buzz Lightyear: de brinquedo a humano





“Que tipo de história queremos contar com o Buzz?”, pergunta Angus Maclane, diretor da Lightyear, e complementa: “Temos que transmitir que ele tem uma vida interior”.

Os criadores refletem sobre o tempo que levaram para realizar o filme e que é preciso encontrar algo capaz de realmente atrair o público. Para a equipe, a história de Buzz também foi influenciada pela pandemia de coronavírus, quando eles tiveram que trabalhar remotamente.

Já Chloe Kloezeman, editora associada de Lightyear, lembra que os ilustradores desenharam cada detalhe de forma já bem cinematográfica para o novo filme. O design do personagem é baseado no Buzz de Toy Story: “Mas o boneco de Toy Story tem um queixo grande que não é realista ou humano”, diz Galyn Susman, produtor de Lightyear.

Foi por conta disso que transformaram o brinquedo Buzz Lightyear em um verdadeiro herói humano de ação, mudando o layout original. O personagem humano, que além de ser guardião do espaço, tem um grande coração. Para contar essa história, além de um novo layout, eles precisavam de um roteiro com questões com os quais um humano lidaria, não um brinquedo.







Ao Infinito e Além – Buzz e sua Jornada para ser Lightyear no Disney+



Apresentando cineastas, redatores, ilustradores e parte do elenco de dubladores de Lightyear, o documentário Ao Infinito e Além – Buzz e sua Jornada para ser Lightyear já está disponível no Disney+, detalha como o design original do Buzz surgiu e como se transformou, anos depois, em um herói humano.

O documentário de bastidores é dirigido por Tony Kaplan e produzido por Sureena Mann.