8 Filmes Originais Disney Channel disponíveis no Disney+

Mate a saudade dos clássicos da sua infância com essa seleção especial

Todos aqueles que viveram parte de sua infância e adolescência durante o final dos anos 1990 e 2000 devem se lembrar do sucesso que os filmes originais Disney Channel faziam. Muitos conhecem High School Musical e Camp Rock, mas talvez você já tenha esquecido de alguns dos longas que sempre reprisavam na telinha e causavam alegria mesmo na vigésima vez que assistíamos.

O serviço de streaming por assinatura da Disney traz de volta esse catálogo para relembrar os melhores momentos da sua infância. Conheça alguns dos clássicos filmes que estão disponíveis no Disney+ e que você talvez não se lembrava que amava:





1. Mano a Mana: O Filme



O filme baseado na série original do Disney Channel, Mano a Mana, conta o capítulo final da rivalidade entre Ren (Christy Carlson Romano) e Louis Stevens (Shia LaBeouf). Os dois disputam o favoritismo dos pais e a popularidade no colégio por três temporadas, com Ren sendo a clássica irmã mais velha sensata e Louis o atrapalhado caçula.

No filme, a família Stevens recebe uma viagem com tudo pago para que passem uma semana em uma ilha muito distante que não está no mapa. Sem saber que são os protagonistas de um reality show, a família irá curtir a viagem até Louis destruir (acidentalmente) a mansão da ilha.

Os nativos, que acreditam ter sido amaldiçoados pela destruição da construção, deixam a família sem casa e comida. Os Stevens, então, precisam sobreviver na selva por conta própria. Jen e Louis dividem a família em sua rivalidade, mas logo percebem que estão sendo a atração principal de um programa de TV.







2. Halloweentown





O clássico filme, que lançou uma franquia de quatro longas, começa quando Aggie Cromwell (Debbie Reynolds) vai visitar seus netos Marnie, Sophie e Dylan. Sua chegada sempre ocorre perto do Dia das Bruxas, e a avó de Marine é extremamente empolgada com a festa, o que incomoda muito a mãe das crianças.

Num momento em que eles pedem que ela conte uma história, um livro mostra uma figura de bruxa igual à Marnie. Aggie, então, pergunta se a neta já tentou fazer magia e ela diz que não.

A avó, revoltada, briga com a filha por não ter contado à Marnie que ela era uma bruxa. Segundo ela, caso a menina não comece a praticar antes dos 13 anos, perderá para sempre seus poderes.

Marnie ouve tudo e segue a avó no ônibus mágico junto com Dylan, mas Sophie aparece de surpresa e eles descobrem Halloweentown, um lugar onde seres mágicos comemoram o Dia das Bruxas todos os dias.







3. Cheetah Girls



Estrelando uma das queridinhas do Disney Channel, Raven-Symoné, a série de filmes baseados nos livros de Deborah Gregory conta a história de quatro amigas que sonham em fazer sucesso no mundo da música.

Galleria Garibaldi (interpretada por Symoné), Chanel Simmons (Adrienne Bailon), Aqua Walker (Kiely Williams) e Dorinda Thomas (Sabrina Bryan) são adolescentes de Nova York que pertencem a mundos distintos, mas cuja amizade e vontade de cantar e dançar é mais forte do que qualquer diferença.

Enquanto se preparam para o concurso de talentos da escola, elas são descobertas por um famoso produtor musical. O que parece um sonho, logo se torna algo muito diferente quando elas entendem que a indústria da música quer transformá-las em algo que não são, e o caminho do estrelato pode abalar a amizade delas.







4. Twitches



Baseado na série de livros homônima de H. B. Gilmour e Randi Reisfeld, o filme é estrelado pelas irmãs gêmeas Tia Mowry e Tamera Mowry. As duas dão vida a Alex Fielding e Camryn Barnes, duas bruxinhas separadas uma da outra ao nascerem e adotadas por famílias diferentes.

Quando completam 21 anos, elas se reencontram e descobrem ter poderes mágicos. Mesmo com suas diferenças, as duas têm de se unir e usar seus poderes para salvar o lugar onde nasceram, onde ainda vive sua mãe verdadeira.







5. Wendy Wu: A Garota Kung Fu



Brenda Song, uma das estrelas da série Zack & Cody: Gêmeos em Ação, é protagonista deste filme como Wendy Wu, uma adolescente com uma vida perfeita. Wendy é muito popular e concorre para ser a Rainha do Baile de Outono.

Mas tudo muda quando Shen, um monge chinês, lhe conta que ela é a reencarnação do guerreiro Yin, que tem como destino lutar contra o malvado Yan Lo.

Wendy tem que enfrentar a realidade e aprender suas lições de Kung Fu para derrotar Yan Lo antes que ele transforme a vida de todos em um pesadelo.









6. Zenon, a Garota do Século 21





No filme, Zenon é uma garota de 13 anos que leva uma vida normal a não ser por um detalhe: ela vive com os pais numa estação espacial.

Desconfiada do dono da estação, enquanto tenta descobrir a verdade, ela é pega e é mandada para a Terra.

Com a ajuda de seus novos amigos, ela precisa dar um jeito de voltar para casa e desmascarar Wyndom. Uma pequena Raven-Simoné aparece como a melhor amiga de Zenon, Nebula Wade.







7. A Casa Inteligente





Este clássico filme conta a história de Ben Cooper, de 13 anos, que tenta superar a morte de sua mãe. Seu pai, Nick, e sua irmãzinha, Angie, estão lutando para equilibrar as tarefas domésticas, escola e trabalho do pai.



Preocupado, Ben entra em uma competição para ganhar uma Casa Inteligente, que cuidará de todas as necessidades da família através de um computador. A família ganha a casa, apelidada de Pat, e é apresentada à sua criadora, Sara Barnes.

Nick e Sara começam um relacionamento, mas Ben se revolta contra o namoro, já que não superou a morte de sua mãe. Ben, então, decide reprogramar Pat para servir como uma figura materna, e o computador usa suas capacidades de aprendizado para criar uma mãe baseada em programas de TV e filmes.

Ben, então, vê seu sonho de uma mãe perfeita virar a realidade, mas em pouco tempo ele perceberá que mesmo Pat sendo um computador, nem tudo está sobre seu controle.





8. Salte!



Salte! é estrelado por Corbin Bleu, que fez sucesso como Chad no filme High School Musical. No filme, Bleu é Izzy Daniels, um jovem praticante de boxe, que treina e pretende ser como seu pai, ganhador da "Luva de Ouro".



No entanto, ao praticar pular corda como um dos exercícios de aquecimento para o boxe, Izzy fica fascinado por essa nova atividade.

Sua vizinha, Mary é líder de uma equipe de cordas, a "Pulando com Alegria", e precisa urgentemente encontrar um novo integrante depois que um de seus membros sai do grupo para integrar o time rival.

Vendo que Izzy pula bem e que ele gosta do esporte secretamente, ela o convida. Só que com a ridicularização dos seus amigos e de seu rival, Rodney e a pressão de seu pai, Izzy fica em dúvida entre fazer o que deseja ou seguir no caminho que imaginaram para ele.





