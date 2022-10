Divirta-se com as histórias clássicas da Disney que receberam uma adaptação em live-action nos últimos anos.

As histórias da Disney marcam eternamente o público. E algumas inspiraram diretores, produtores e cineastas a dar nova vida para essas tramas em adaptações live-action.

A seguir, confira uma seleção de 10 filmes da Disney que ganharam versões em live-action e estão disponíveis no Disney+.







1) Filmes da Disney em live-action: Pinóquio

A magia tomou conta desta clássica animação de 1940. Com Tom Hanks como o carpinteiro Gepeto e Benjamin Evan Ainsworth dando voz a Pinóquio, a história do boneco de madeira que queria ser um menino de verdade ganhou sua própria versão em live-action este ano.







2) Filmes da Disney em live-action: Dumbo

Sob a direção do inigualável Tim Burton, o pequeno elefante que pode voar graças às suas orelhas gigantes conquistou o público em 1941 e se tornou real em 2019, no imperdível filme live-action sobre ele.







3) Filmes da Disney em live-action: Cinderela

Em 2015, a magia da animação lançada em 1950 se tornou real quando Ella (Lily James), com a ajuda de sua Fada Madrinha (Helena Bonham Carter), viveu a emocionante história da jovem cuja vida é transformada por um sapatinho de cristal.







4) Filmes da Disney em live-action: Alice no País das Maravilhas

Talvez a animação Alice no País das Maravilhas (1951) seja uma das mais populares, mas ninguém poderia contá-la melhor do que Tim Burton.

O live-action da história, lançado em 2010, tem performances icônicas de Johnny Depp como Chapeleiro Maluco, Anne Hathaway como Rainha Branca e Helena Bonham Carter como Rainha Vermelha.







5) Filmes da Disney em live-action: A Dama e o Vagabundo

A romântica cena do casal de cachorros comendo macarrão na animação de 1955 provavelmente está na memória de muitos ainda hoje. Então, que tal vê-la na versão live-action?

Curta a história de Lady (com voz original de Tessa Thompson) e Vagabundo (com voz original de Justin Theroux) neste filme lançado em 2019.







6) Filmes da Disney em live-action: Mogli: O Menino Lobo

Em 1967, a história de um menino criado por lobos conquistou o público. Agora, a flora e a fauna da selva nunca pareceram mais reais do que em 2016, ano em que as aventuras de Mogli (Neel Sethi) ganharam seu remake em live-action.

Acompanhado pela pantera Bagheera (originalmente dublada por Ben Kingsley) e pelo urso Baloo (originalmente dublado por Bill Murray), o menino Mogli embarca em uma jornada de autodescoberta.







7) Filmes da Disney em live-action: A Bela e a Fera

As histórias de princesas e castelos são atemporais e isso foi comprovado em 2017 com o live-action de A Bela e a Fera. A animação original estreou nos cinemas em 1991.

Emma Watson e Dan Stevens deram vida à Bela e à Fera, respectivamente, e revelaram toda a beleza e magia de uma das mais queridas fantasias de todos os tempos.







8) Filmes da Disney em live-action: Aladdin

Cuidado com o que deseja, porque pode se tornar real! Ou pelo menos foi isso o que aconteceu com o jovem Aladdin na animação de 1992 e no longa-metragem em live-action de 2019.

Com a ajuda do Gênio (Will Smith), o rapaz, vivido por Mena Massoud, só quer um futuro melhor, mas no caminho ele conhece a princesa Jasmine (Naomi Scott).







9) Filmes da Disney em live-action: O Rei Leão

O destino da realeza, o exílio e as batalhas que Simba deve enfrentar impressionaram o público em 1994. E elas assumem um valor ainda mais importante quando vemos a versão live-action de O Rei Leão.

Lançado em 2019, o longa-metragem tem um imponente elenco de vozes, formado por Donald Glover (Simba), Beyoncé Knowles-Carter (Nala), James Earl Jones (Mufasa), Chiwetel Ejiofor (Scar), Seth Rogen (Pumba) e Billy Eichner (Timão).







10) Filmes da Disney em live-action: Mulan

Mulan, a lendária guerreira da China que arrisca tudo para proteger sua família e sua terra, ganhou uma animação em 1998. Já na na produção em live-action de 2020, ela é interpretada por Liu Yifei.