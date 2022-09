Pinóquio: 10 fatos que você provavelmente não sabia sobre o clássico filme da Disney

Descubra as curiosidades que todo fã da história clássica do boneco de madeira da Disney deveria conhecer.

A famosa história de Pinóquio, o boneco de madeira criado por Gepeto e magicamente trazido à vida pela Fada Azul, estreia em breve no Disney+ em uma versão live-action que promete emocionar o público, assim como o filme de animação.

Veja 10 curiosidades sobre animação Pinóquio, de 1940, antes de sua estreia no Disney+ Day, que é comemorado em 8 de setembro e trará outras grandes novidades como Thor: Amor e Trovão, Obi-Wan Kenobi: O Retorno do Jedi, Carros na Estrada e Terra Incógnita para o streaming.







1) Um verdadeiro marco para a época

Pinóquio foi o segundo filme de animação lançado pela Walt Disney Animation Studios (o primeiro foi Branca de Neve e os Sete Anões, de 1937). Assim, tornou-se a primeira produção do estúdio a ver a luz do dia durante a década de 1940.





2) Muitos desenhos foram feitos para chegar ao Pinóquio ideal

O filme exigiu aproximadamente 2 milhões de desenhos durante a produção. Por fim, sobraram 300 mil na seleção final, que foram os utilizados no longa-metragem.







3) Easter eggs de Peter Pan e Alice no País das Maravilhas

No número musical “When You Wish Upon a Star”, quando o foco está no Grilo Falante, dois livros são vistos à esquerda: “Alice no País das Maravilhas” e “Peter Pan”, já inaugurando a tradição de incluir easter eggs nos filmes da Disney.

Naquela época, Walt Disney começou a desenvolver as duas histórias para serem levadas para o cinema. Os filmes foram lançados em 1951 e 1953, respectivamente.





4) O uso da câmera multiplano em Pinóquio

A produção da Disney utilizou uma câmera multiplano nesse filme, permitindo que as imagens fossem retiradas dos quadros de animação.

A incorporação desse tipo de câmera permitiu adicionar efeitos de perspectiva, como a cena de abertura onde Grilo Falante salta para a loja de Gepeto.







5) Grilo Falante, um personagem importante na história

Além de ser o personagem com mais diálogos e presença na tela, o Grilo Falante recebeu 27 cores diferentes para ser criado.

O personagem falador é o que tem mais cenas na produção, mas ele só interage com quatro personagens: Pinóquio, a Fada Azul, Gideão e Pavio.





6) A música de Pinóquio foi duplamente reconhecida pelo Oscar®

Pinóquio conseguiu ganhar duas estatuetas no Oscar® de 1941. O longa-metragem de animação venceu em duas categorias: Melhor Canção Original (com a música “When You Wish Upon a Star”) e Melhor Trilha Sonora.





7) “When You Wish Upon a Star” é uma das músicas de filmes mais regravadas do mundo

Originalmente cantada por Cliff Edwards (que também faz a voz original do Grilo Falante), a música "When You Wish Upon A Star" teve 125 versões em outros idiomas, sendo regravada no mundo todo.







8) A Fada Azul foi criada com uma tecnologia inovadora para a época

O rotoscópio era uma máquina que permitia aos cineastas projetar imagens para filmes de animação e foi usado pela primeira vez pela Disney para criar o príncipe Florian em Branca de Neve e os Sete Anões. O mesmo método foi aplicado para criar a mágica Fada Azul, em Pinóquio.







9) O primeiro filme de animação da Disney com mais de um vilão

Pinóquio se diferencia de outros filmes de animação da Disney por ter quatro vilões na história. O primeiro que o protagonista encontra é João Honesto (acompanhado por seu assistente, Gideão).

O segundo e o terceiro vilões são Stromboli e o Cocheiro, respectivamente. E o último antagonista de Pinóquio é o Monstro (a baleia).





10) Um aceno para o Mickey Mouse

Ao criar o icônico boneco de madeira, os animadores se inspiraram nas luvas do Mickey Mouse para fazer as mãos do Pinóquio.

Isso se torna visível quando o personagem se transforma em um menino de verdade, pois agora Pinóquio tem dedos nas mãos (e não usa mais as luvas brancas).