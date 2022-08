Pinóquio: quem vai interpretar a Fada Azul no novo live-action da Disney

A produção – que tem o ator Tom Hanks no elenco – estreia em setembro, exclusivamente no streaming.



A Disney dará vida para mais uma de suas icônicas animações com a produção de Pinóquio, seu próximo filme de live-action. A mágica história do boneco que queria ser gente estreia dia 8 de setembro, exclusivamente no Disney+.

No longa, o ator Tom Hanks é quem interpreta Gepeto, o gentil carpinteiro que cria e cuida de Pinóquio. Já Benjamin Evan Ainsworth faz o próprio boneco.



Pinóquio | Teaser Trailer Legendado | Disney+

Quem vai interpretar a Fada Azul em Pinóquio?

A responsável por viver a Fada Azul no live-action da Disney será a atriz Cynthia Erivo. Ela é britânica, tem 35 anos e participou de produções como Maus Momentos no Hotel Royale e As Viúvas – ambos disponíveis no Star+.

Neste singelo conto, a fada atende ao pedido de Gepeto de dar vida ao boneco de madeira. A criatura mágica ainda acompanha Pinóquio em suas aventuras, vigiando suas atitudes mesmo que à distância.

No fim, também caberá a ela decidir se o boneco será ou não transformado em um menino.

Conheça o elenco de Pinóquio

Além da presença de Tom Hanks, Benjamin Evan Ainsworth e Cynthia Erivo, o filme Pinóquio ainda trará Joseph Gordon-Levitt como Jiminy Cricket – amigo e guia de Pinóquio, que é também a sua "consciência".

Completam o elenco o ator Keegan-Michael Key como Honest John, Lorraine Bracco como Sofia a Gaivota (um novo personagem) e Luke Evans aparece como o cocheiro.

O live-action Pinóquio é dirigido pelo vencedor do Oscar® Robert Zemeckis. O filme é produzido por Robert Zemeckis, Derek Hogue, Andrew Miano, Chris Weitz e Paul Weitz, e também por Jackie Levine, Jack Rapke, Alexandra Derbyshire e Jeremy Johns.

Não perca mais essa emocionante estreia exclusiva do Disney+. Acompanhe o site da Disney Brasil para ficar por dentro de todas as novidades da Disney e suas marcas associadas: Marvel, Star Wars e National Geographic.