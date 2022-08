Disney+ Day: estes são os filmes e séries que vão estrear no serviço de streaming

Making of Thor: Love and Thunder





Junte-se a Taika Waititi, Chris Hemsworth, Christian Bale, Tessa Thompson e Natalie Portman em Making of Thor: Love and Thunder.



No especial, eles revelam os segredos por trás da criação de Thor: Amor e Trovão. O título traz, ainda, entrevistas com elenco e equipe, além de imagens impressionantes e nunca vistas do set e muito mais.











Mulher-Hulk - Defensora de Heróis: novo episódio





Em Mulher-Hulk: Defensora de Heróis, Jennifer Walters (Tatiana Maslany), advogada especializada em casos envolvendo super-humanos, enfrenta novos desafios depois de se tornar uma gigante verde super poderosa com mais de dois metros de altura.

No Disney+ Day, o público poderá curtir um novo episódio da série da Marvel Studios, que trouxe de volta veteranos do Universo Cinematográfico Marvel (UCM) como Bruce Banner/O Incrível Hulk (Mark Ruffalo), Emil Blonsky/Abominação (Tim Roth), Wong (Benedict Wong), entre outros.









Obi-Wan Kenobi: O Retorno do Jedi levará o público de volta ao espaço





Obi-Wan Kenobi: O Retorno do Jedi explora os bastidores da volta de Obi-Wan Kenobi e Anakin Skywalker a tela – assim como Ewan McGregor e Hayden Christensen a seus papéis clássicos.



A diretora Deborah Chow lidera a equipe enquanto eles criam novos heróis e vilões que atuam junto aos amados personagens de Star Wars em uma história que se conecta dramaticamente aos filmes.







Carros, Pinóquio e Frozen: clássicos animados apresentam novidades no Disney + Day







Embarque em uma viagem com Carros na Estrada





Em Carros na Estrada, série original do Disney+, os amigos Relâmpago McQueen (dublado por Owen Wilson) e Mate (dublado por Larry the Cable Guy), embarcam em uma aventura na estrada a leste de Radiator Springs para se encontrar com a irmã de Mate.

“A série é uma viagem pelos Estados Unidos com Relâmpago McQueen e Mate”, disse o diretor Steve Purcell em entrevista. “Como qualquer viagem real, todo dia é uma nova mini aventura com reviravoltas inesperadas”, acrescentou.









O live-action de Pinóquio estreia no Disney+ Day





Pinóquio é um filme em live-action que reconta a clássica história do boneco de madeira que parte em uma aventura para realizar um sonho: se tornar um menino de verdade.

Dirigido pelo vencedor do Oscar® Robert Zemeckis, o longa traz Tom Hanks interpretando Gepeto, o carpinteiro que constrói e trata Pinóquio (Benjamin Evan Ainsworth) como seu próprio filho.

Já a atriz britânica Cynthia Erivo dará vida à mágica companheira de aventuras de Pinóquio, a Fada Azul.







Terra Incógnita, Os Simpsons e documentários imperdíveis chegam ao Disney + Day







Não perca Terra Incógnita e seus mistérios





Dirigido por Sebastián Pivotto, Terra Incógnita é uma série que promete terror e mistério, além de apresentar um elenco jovem.

A trama se passa em um assustador parque de diversões abandonado e se concentra no adolescente Eric Dalaras (Pedro Maurizi) e sua investigação para esclarecer o misterioso desaparecimento de seus pais.









Bem-vindos ao Clube, novo curta de Os Simpsons





Bem-vindo ao Clube, novo curta-metragem dos Simpsons, é a proposta exclusiva que os assinantes do Combo+ poderão acessar (uma oferta comercial que permite o acesso ao Disney+ e Star+ (serviço de streaming independente).

No curta, Lisa Simpson toma a decisão de se tornar uma princesa, mas fica chocada ao descobrir que ser má pode ser mais divertido.







Crescendo





Crescendo, uma série documental inédita criada pela atriz Brie Larson (a Capitã Marvel) e Culture House, explora os desafios, triunfos e complexidades da adolescência através de dez histórias de amadurecimento.

Os depoimentos incluem uma ampla gama de experiências de jovens, permitindo ao público conhecer histórias emocionalmente poderosas que oferecem um olhar envolvente sobre a adolescência e as dificuldades pessoais e sociais que os jovens enfrentam em sua jornada de autodescoberta e aceitação.







As Aventuras de Bertie Gregory





Bertie Gregory, um explorador da National Geographic de 29 anos, vencedora do prêmio BAFTA®, é o rosto de uma nova geração de aventureiros que contam histórias inspiradoras da natureza nesta série documental.

Em As Aventuras de Bertie Gregory, os espectadores embarcam em emocionantes jornadas pelos lugares mais espetaculares da natureza, trazendo à luz histórias extraordinárias de animais encontrados nos lugares mais inóspitos do planeta.

Nesta temporada, Gregory visita a maior congregação de baleias da Antártida e é incentivado a se encontrar cara a cara com os leões especializados na caça de búfalos no Zâmbia.