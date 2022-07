Thor: Amor e Trovão: por que o filme tem esse nome?

O quarto filme de Thor dos Estúdios Marvel recebeu o título "Amor e Trovão" por um motivo revelado somente no final da produção. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!



Em cartaz nos cinemas de todo o país, Thor: Amor e Trovão tem divertido os fãs com as cenas cômicas e de ação do super-herói vivido por Chris Hemsworth. Mas o filme também tem momentos de romance e drama, em uma história que traz novamente para a vida de Thor um antigo amor: Jane Foster (Natalie Portman).



Mas o título da produção, Amor e Trovão, vai além de dar uma ideia da trama aos fãs e do envolvimento do deus asgardiano com a cientista. O nome escolhido para o quarto filme de Thor também está relacionado aos acontecimentos e revelações do final do longa.

Já na última parte do filme ocorre alguns momentos de clímax quando o vilão Gorr (Christian Bale), após derrotar a Poderosa Thor/Jane Foster e, mesmo debilitado e tendo sua Necroespada destruída, consegue chegar aos portões da Eternidade.

Lá, Gorr pode fazer o pedido que buscava em sua missão: matar todos os deuses do Universo. Mas, ao ver o amor de Thor e Jane e escutar as palavras do super-herói, o vilão já bem enfraquecido resolve pedir para que a Eternidade traga a sua filha de volta à vida.

Nessa hora, Gorr pede justamente para Thor cuidar da menina, porque ele sabe que está morrendo sem a força da Necroespada. Ele chega a se despedir da filha (interpretada por India Rose Hemsworth, filha de Chris Hemsworth) e morre.

Thor, o Deus do Trovão, assume o papel de pai da menina e passa a chamá-la de Love/Amor. Ele ensina Love a lutar contra o mal, já que a garota também mostra ter poderes cósmicos. Juntos, os dois formam uma dupla poderosa que se torna famosa pelo Universo: Amor e Trovão.







