Carros na Estrada, conheça a nova série animada da Disney e Pixar

Embarque em uma viagem inesquecível pelo país ao lado de seus carros favoritos nesta nova produção que estreia em breve no Disney+.



A série animada Carros na Estrada, produção original da Disney e Pixar, chega com exclusividade ao Disney+ no dia 8 de setembro.

A obra faz parte da celebração do Disney+ Day. Então, aproveite para calibrar os pneus e abastecer o tanque para embarcar nessa aventura ao lado de Relâmpago McQueen!

Trailer de Carros na Estrada promete muita emoção



Prontos para viajar junto com Relâmpago McQueen e Mate? Juntos, os dois partem de Radiator Springs rumo ao leste para encontrar a irmã do inseparável amigo do carro de corrida.

“A série é uma brincadeira por todo o país com Relâmpago McQueen e Mate”, diz o diretor Steve Purcell. “Como qualquer viagem de carro, todo dia é uma nova miniaventura com reviravoltas inesperadas”, completou ele.



Carros na Estrada | Trailer Oficial Legendado| Disney+

Owen Wilson retorna como a voz de Relâmpago McQueen em inglês e Larry the Cable Guy vive Mate. Já a dublagem brasileira trará Marcelo Garcia e Mário Jorge Andrade como as vozes dos dois personagens, respectivamente.

Carros na Estrada terá nove episódios, produzidos por Marc Sondheimer. A direção é de Steve Purcell (episódios 1, 2 e 8), Bobby Podesta (episódios 5, 6 e 9) e Brian Fee (episódios 3, 4 e 7). Jake Monaco assina a trilha sonora da série.

Prepare-se para o Disney+ Day

No dia 8 de setembro acontece o Disney+ Day. Trata-se de um “aquecimento” para o D23 Expo: The Ultimate Disney Fan Event, evento apresentado pela Visa em Anaheim, Califórnia (EUA).

Para celebrar a data, o serviço de streaming apresentará experiências especiais para os fãs e assinantes. Novos conteúdos de suas célebres marcas – Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic – também serão lançados.

Não deixe de conferir a franquia Carros e seus especiais no Disney+. Acompanhe também o site da Disney Brasil para saber de todas as novidades e lançamentos do serviço de streaming e produções da Disney!