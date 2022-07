Mundo Pixar: quais os filmes que você encontra na exposição? 

A grande exposição imersiva que chegou a São Paulo traz o universo das produções Pixar/Disney. Saiba em quais filmes consagrados você vai mergulhar ao visitar Mundo Pixar.

Algumas das mais famosas animações produzidas pela Pixar e Disney fazem parte do mundo mágico da exposição Mundo Pixar, em cartaz em São Paulo até 23 de outubro. Em um espaço de 2.800m² no Shopping Eldorado, a exposição tem salas temáticas interativas inspiradas nos filmes icônicos do estúdio.

Conheça quais filmes da Pixar você encontrará ao entrar em Mundo Pixar para vivenciar uma experiência única, com cenários de tecnologia de realidade aumentada, projeções gigantes em 3D e ativações com os personagens.







Mundo Pixar: Up - Altas Aventuras



Em Mundo Pixar, você conhecerá a casa de Carl Fredricksen, velhinho que fica viúvo e tem sua história contada na animação Up - Altas Aventuras (2009).

Carl (Ed Asner) sempre sonhou em explorar o mundo. Ao ficar viúvo, ele tem a mirabolante ideia de levantar a casa inteira com balões e voar até as montanhas da Venezuela. Isso tudo com em companhia do menino Russell, de 8 anos, que embarca nessa louca e divertida viagem.









Mundo Pixar: Monstros S.A.

O universo de Monstros S.A. também está presente na exposição. O filme traz Sulley e Mike, uma dupla de monstros que trabalha na Monstros, S.A. (2001), a maior fábrica de gritos de Monstrópolis. Mas quando a garotinha Boo aparece em suas vidas, a amizade deles é testada através de uma série de aventuras que complicam ainda mais seu trabalho.







Mundo Pixar: Luca



O clima italiano da animação Luca (2021) está presente em Mundo Pixar. A animação, também disponível em Disney+, convida a conhecer as aventuras de Luca e Alberto, dois amigos que passam por aventuras em uma bela cidade litorânea da Riviera Italiana.







Mundo Pixar: Red



Red (2022) apresenta Mei Lee, uma jovem de 13 anos que mora com seus pais, Ming e Jin Lee, em um templo chinês em Toronto, no Canadá. Mei vê sua vida virar de cabeça para baixo ao descobrir que suas emoções a transformam em um panda vermelho gigante!







Mundo Pixar: Soul

Na exposição, é possível entrar no universo musical e de “pré-vida” do filme Soul (2020). A animação, premiada este ano com o prêmio Grammy®, conta a história de Joe Gardner, um professor de música que sonha em se tornar uma lenda do jazz.

Quando está prestes a realizar este sonho, tudo muda em sua vida e ele é levado ao lugar onde descobre o que acontece com as almas antes delas virem para a Terra.







Mundo Pixar: Os Incríveis



O filme Os Incríveis (2004) é uma aventura animada e cheia de ação sobre uma família aparentemente comum, mas que esconde um grande segredo.

O Sr. Incrível e sua esposa, a Mulher-Elástico, são poderosos super-heróis que combatem o crime. Além disso, eles descobrem que seus três filhos: Violeta, Flecha e Zezé, também têm superpoderes.







Mundo Pixar: Carros



O mundo das três animações de Carros vai encantar os visitantes de Mundo Pixar. Os filmes são baseados nas histórias do carro de corrida Relâmpago McQueen, que no primeiro filme fica preso na cidadezinha Radiador Springs, na famosa Rota 66.

A partir daí, ele conhece vários amigos (e vilões) se colocando em muitas aventuras também nos filmes sequentes: Carros 2 e Carros 3.







Mundo Pixar: Toy Story



A franquia Toy Story está presente na exposição com cenários impressionantes. E não é por menos, os famosos filmes têm um universo rico e contam, desde 1995, a história do garoto Andy e seus brinquedos favoritos: o cowboy Woody e o astronauta Buzz Lightyear.

As várias aventuras dessa turma se desenrolam nas sequências animadas Toy Story 2, Toy Story 3 e Toy Story 4.







Mundo Pixar: Lightyear



A mais nova animação da Pixar, que a partir de 3 de agosto estará disponível no Disney+, Lightyear, também marca presença na exposição. O longa apresenta a origem do patrulheiro espacial Buzz Lightyear, que inspirou a criação do boneco preferido de Andy, de Toy Story.

No filme, vemos as aventuras de Buzz, um piloto espacial que sofre um acidente e vai parar em um planeta hostil, a 4,2 milhões de anos-luz da Terra.







Mundo Pixar: Divertida Mente



A premiada animação Divertida Mente (2015) apresenta as emoções da garotinha Riley e mostra como crescer é uma jornada turbulenta.

Ao tentar se adaptar a uma nova fase da vida com sua família, acompanhamos as aventuras das emoções dentro do cérebro de Riley: Alegria, Tristeza, Nojinho, Medo e Raiva.







Mundo Pixar: Ratatouille



A clássica animação que une gastronomia e diversão, Ratatouille (2007) tem a cozinha do personagem Linguini em Mundo Pixar.

No longa, o atrapalhado chef francês se envolve em muitas confusões com um ratinho chamado Remy, que adora cozinhar e sonha em também ser um renomado chef de cozinha.







Mundo Pixar: Procurando Nemo



Em Procurando Nemo (2003), o pequeno peixe-palhaço Nemo foi capturado na Grande Barreira de Corais da Austrália e levado para o aquário de um dentista.

Seu pai, Marlin embarca, então, em uma aventura divertida e perigosa pelos oceanos para trazê-lo para casa, não sem antes fazer uma adorável nova amiga: a peixinha esquecida Dory.





Mundo Disney: garanta seus ingressos

Para garantir seu acesso à exposição, é importante comprar as entradas com antecedência. Os ingressos já estão disponíveis e vão de R$ 30 a R$ 100 (individuais).

A exposição Mundo Pixar está no Shopping Eldorado (Av. Rebouças, 3970, Pinheiros, São Paulo), de terça a quinta-feira, de 10h às 20h50 e sextas, sábados, domingos e feriados, de 10h às 22h50. Não perca!