Mundo Pixar: quais os valores dos ingressos e como comprá-los

A grande exposição sobre o universo das produções Disney e Pixar está agitando as férias com interatividade e tecnologia. Saiba como comprar os ingressos e garanta sua entrada!

Chegou a São Paulo, no dia 20 de julho, a mega exposição Mundo Pixar, que traz o mundo mágico das principais animações produzidas pela Disney e Pixar. Os fãs poderão vivenciar os universos fantásticos de Toy Story, Monstros S.A., Red, Soul e outras histórias que fazem parte do imaginário Pixar.







Como é a exposição Mundo Pixar?





A exposição Mundo Pixar ocupa um local de 2.800 m² de área total no Shopping Eldorado e tem espaços temáticos interativos inspirados nos filmes icônicos do estúdio.

A proposta de Mundo Pixar é proporcionar aos visitantes uma experiência única para que eles se sintam realmente no mundo de seus personagens preferidos. Ao caminhar pela exposição, as pessoas se deparam com cenários de tecnologia de realidade aumentada, projeções gigantes em 3D e ativações com os personagens.









Como visitar Mundo Pixar?





A exposição Mundo Pixar está aberta para todas as idades desde 20 de julho e ficará em cartaz até 23 de outubro. Está localizada no estacionamento do Shopping Eldorado (Av. Rebouças, 3970, Pinheiros, São Paulo).

O horário de funcionamento é de terça a quinta-feira, de 10h às 20h50 (a última entrada para o circuito às 19h) e sextas, sábados, domingos e feriados, de 10h às 22h50 (a última entrada para o circuito às 19h).







Mundo Pixar: como comprar ingressos e quais seus valores?





Mundo Pixar tem classificação livre (menores de 12 anos devem estar acompanhados por seus responsáveis). Os ingressos devem ser comprados antecipadamente para garantir a entrada no evento.

Os valores dos ingressos são:





Individuais:

Segunda a sexta, com entrada até às 18h: R$ 60

Segunda a sexta, com entrada após às 18h: R$ 70

Sábado, domingo e feriados: R$ 100

** Ingressos de meia entrada (metade do valor) são vendidos mediante apresentação de documentação comprovatória para o benefício na entrada do evento





Pacotes:





2 adultos e 1 criança:

Segunda a sexta, com entrada até às 18h: R$ 141

Segunda a sexta, com entrada após às 18h: R$ 165

Sábado, domingo e feriados: R$ 240





2 adultos e 2 criança:

Segunda a sexta, com entrada até às 18h: R$ 165

Segunda a sexta, com entrada após às 18h: R$ 195

Sábado, domingo e feriados: R$ 285





2 adultos e 3 criança:

Segunda a sexta, com entrada até às 18h: R$ 190

Segunda a sexta, com entrada após às 18h: R$ 225

Sábado, domingo e feriados: R$ 330





4 adultos:

Segunda a sexta, com entrada até às 18h: R$ 210

Segunda a sexta, com entrada após às 18h: R$ 250

Sábado, domingo e feriados: R$ 370