Mundo Pixar: visitamos a exposição imersiva da Disney e Pixar em São Paulo

Adentramos os mundos de Buzz Lightyear, Nemo, Relâmpago McQueen e seus personagens favoritos e contamos tudo aqui para vocês.

No Mundo Pixar, você tem a oportunidade de conhecer os locais e personagens mais famosos dos estúdios Disney e Pixar e sentir de perto a magia dos seus filmes favoritos, disponíveis no Disney+.

Sempre sonhou em conhecer a fábrica mais assustadora de Monstrópolis, de Monstros S.A.? Ou saber como era voar dentro da casa de Carl, de Up - Altas Aventuras? Agora você pode fazer tudo isso! A partir de 20 de julho, basta ir ao Shopping Eldorado, em São Paulo, e se entregar à magia da Disney e Pixar.

Fomos conferir a exposição Mundo Pixar e contamos aqui todos os detalhes dessa experiência imersiva para você.





Mundo Pixar: como funciona a exposição?



Para chegar ao evento, basta ir ao Shopping Eldorado, na cidade de São Paulo. Lá, você logo encontrará o prédio especialmente montado para abrigar o Mundo Pixar no estacionamento do local.

A exposição funciona das 10h às 20h50, de terça a quinta-feira; e das 10h às 22h50, sextas-feiras, sábados, domingos e feriados, fechando às segundas-feiras. Você pode comprar seus ingressos online ou lá mesmo.

Lá dentro, a experiência ocorre em grupos que saem de 10 em 10 minutos, começando pelo túnel da Pixar logo no início. Dessa forma, é garantido que seguiremos um fluxo tranquilo de pessoas ao longo do passeio, o que ajuda bastante na experiência.





Mundo Pixar: túnel e apresentação



A experiência do Mundo Pixar já começa com tudo quando entramos no túnel Pixar. Ao nosso redor, os personagens mais queridos pulam de todos os lugares nos dando boas-vindas e as crianças gritam de felicidade ao serem surpreendidas por eles.

Você nunca sabe se o Nemo aparecerá à sua direita ou no teto; se Alegria e Tristeza, de Divertidamente, estarão conversando com a gente logo no início ou mais para o final do percurso: cada experiência é única.

De lá, vamos para uma sala de cinema diferente de tudo que você já viu, com uma tela panorâmica ocupando os três lados onde recebemos as informações sobre o passeio, como ele foi montado e as regras de segurança.





Mundo Pixar: a casa de Carl e a fábrica de sustos



Logo em seguida, somos apresentados a uma cópia idêntica do exterior da casa de Carl, de Up - Altas Aventuras. A semelhança com o filme é surpreendente, e a partir daqui as coisas só melhoram.

Após passar pela varanda (um lugar perfeito para uma foto) e entrar pela porta da frente, damos de cara com a sala de estar reproduzida em seus mínimos detalhes.

Recomendamos olhar todas as estantes, as fotos de Carl e sua esposa Ellie mais jovens, e principalmente passar as mãos pelos fios de balões na lareira, que ao serem dedilhados tocam uma música especial. Aqui você também pode se sentar nas duas poltronas dos donos da casa e tirar uma foto com Carl em tamanho real.

Em seguida, somos transferidos para a fábrica de sustos de Monstros S.A. Podemos ver as portas dos quartos das crianças chegando lá em cima, assim como os cilindros de gritos que, ao serem remexidos, disparam a, literalmente, gritar.

E prepare-se para se emocionar: o monstro peludo gigante Sulley está pronto para tirar fotos e receber seu carinho.





Mundo Pixar: o quarto de Andy e a estação espacial de Lightyear



Depois de Monstrópolis, chegamos no mundo gigantesco do quarto do Andy e podemos ver como o lugar é do ponto de vista dos brinquedos de Toy Story, já que tudo está em escala bem maior.

Aproveite para tirar fotos embaixo da mesa de cabeceira gigante, tentar ver se consegue alcançar a borda da cama ou ver os pôsteres e desenhos de Andy nas paredes altas. E é claro, tire fotos com seus personagens favoritos como Woody e Buzz e sua caixa de embalagem em forma de espaçonave.

Saindo dali, entramos no mundo do novo filme da Disney e Pixar, Lightyear, que estreou nos cinemas em junho e em breve chega ao Disney+. Aqui, nos encontramos na estação espacial onde se passa o longa, com todas suas luzes e alta tecnologia fazendo parecer que estamos em alta velocidade no espaço, e podemos tirar nossas fotos com a versão “real” de Buzz.





Mundo Pixar: Central das emoções e a cozinha de Ratatouille

Saindo do gigante mundo dos brinquedos de Toy Story somos transportados para a central das emoções de Divertidamente, onde podemos ver prateleiras e mais prateleiras cheias das esferas brilhantes de lembranças que vimos no filme.

Atrás do painel de controle estão nossas protagonistas, Alegria e Tristeza, em tamanho real, prontinhas para dizer ‘X’ com você. E atrás podemos ver as ilhas de pensamento, como a de conhecimento e a de diversão.

Depois, somos levados mais uma vez a nos sentir como miniaturas ao entrarmos em uma cozinha tamanho gigante e sentirmos na pele como seria cozinhar sendo um rato.

Panelas enormes e conchas que nem esticando totalmente os braços conseguimos alcançar estão espalhadas pelo cenário. E preste atenção no chapéu de cozinheiro gigante em frente, talvez você consiga espiar o que há dentro dele quando a luz certa bater.





Mundo Pixar: Soul e Os Incríveis



Depois, chegamos à barbearia onde Joe, o professor de música do ensino médio de Soul, vai não só para cortar o cabelo, mas também para jogar conversa fora com seus amigos.

Aqui, podemos ouvir a trilha sonora constante de jazz assim como diversos recortes de jornal que contam a história da cidade de Nova York e as diversas estrelas da música que passaram por lá.

Aproveite e tire uma foto com Joe e o gato Sr. Mittens, e se dirija para o Pré-Vida. Aqui, as coisas parecem mudar completamente. Assim como Joe se viu em um lugar silencioso e esquisito no filme, também nos sentimos assim ao passarmos tão abruptamente de um ambiente animado para a estranha e encantadora Pré-Vida.

Pequenas almas flutuam pelo lugar e podemos ouvir suas risadas enquanto brincam ao longe. A versão de Joe pós-vida está lá, assim como a travessa 22.

Depois, passamos para o impressionante cenário dos Incríveis. Se a família de super-heróis é sua parte favorita no Mundo Pixar, então se prepare, porque aqui temos versões em tamanho real de todos os membros dos Pêras, incluindo o nosso amado Zezé.

Observe como o braço da Mulher Elástico se estica quando chegar perto dela e veja as marcas de explosão deixadas pelo bebê mais poderoso de todos os tempos na parede atrás dele.





Mundo Pixar: Radiator Springs e o mar de Nemo



Seguimos então para Radiator Springs, a pequena cidade onde Relâmpago McQueen vai parar no filme Carros. Observe as incríveis luzes neon que decoram o Café da Flo e tire fotos com o nosso protagonista em tamanho real.

Ah, também tem uma surpresa para aqueles que baixarem o aplicativo do Mundo Pixar no celular, mas deixamos essa para que você descubrir quando for.

E, encerrando nosso passeio, entramos no fundo do mar de Procurando Nemo. Ao chegar ao espaço, você é recebido por uma multidão de águas-vivas que se aglomeram acima de sua cabeça. Se encante pelos tentáculos brilhantes desses incríveis animais que, pelo menos aqui, podem ser vistos em todo seu esplendor.

Depois de tirar uma linda foto embaixo das água-vivas, siga ouvindo os sons do fundo do mar, repare bem como você pode ouvir ao longe as risadas de Nemo e seu pai brincando. Toque em uma anêmona gigante e sinta as diversas formas que a luz se refrata no fundo do mar.





Mundo Pixar

A partir de 20 de julho no Shopping Eldorado, em São Paulo. Não perca essa aventura mágica!