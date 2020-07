Será que o bebê Zezé é o integrante mais incrível da família Pêra?

No primeiro filme de Os Incríveis, nós conhecemos Roberto e Helena Pêra, um casal de super-heróis forçado a se aposentar depois que o Senhor Incrível é processado por salvar alguém que não queria ser salvo. Então, ele e sua mulher passam a viver uma "vida comum" com seus três filhos, Violeta, Flecha e Zezé. Tudo isso muda quando Roberto recebe uma missão supersecreta e toda a família coloca seus poderes em prática. Bom... Quase toda a família. No primeiro filme da série, Zezé parece um típico bebê, que gosta de deitar e tomar mamadeira, mas é no segundo filme que conhecemos o integrante talvez mais poderoso da família Pêra.

Em Os Incríveis 2, a família está prestes a descobrir o grande potencial de Zezé, que pode:



queimar em chamas

multiplicar-se

lançar raios laser verde pelos olhos

tornar-se invisível

levitar

emitir eletricidade ou projetar raios elétricos

atravessar paredes e vidros

aumentar muito seu tamanho

teletransportar-se

mover objetos com a mente e

transformar-se em muitas formas diferentes (de se tornar um monstrinho a imitar as características físicas de outras pessoas).





Por ser muito novo, ele não tem controle sobre essas habilidades, mas elas são desencadeadas principalmente por emoção e capricho.

Sem saber como lidar com todos os poderes do caçula, Roberto leva Zezé até Edna Moda, que fica fascinada com a criança e a classifica como "polimorfa". A modista, então, faz um uniforme sob medida para o bebê se juntar à família de super-heróis em suas missões.

Ficou curioso para ver como tudo isso acontece? É só ver Os Incríveis 2 no domingo, 12 de julho, às 20h, no Disney Channel.