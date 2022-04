Grammy® 2022: animação Soul, da Disney e Pixar, é premiada

Animação da Pixar disponível no Disney+ garantiu uma estatueta por sua trilha sonora.







A animação Soul, disponível no Disney+, concorreu em três categorias no Grammy® 2022: Melhor Solo de Jazz Improvisado, com Jon Batiste em “Bigger Than Us”, além de Melhor Álbum de Jazz Instrumental e Melhor Trilha Sonora para Mídia Visual.

A premiação ocorreu na noite do último domingo (03/04), no MGM Grand Garden Arena, em Las Vegas, nos Estados Unidos. E o longa, fruto da parceria entre Disney e Pixar, levou uma estatueta para casa.





Grammy® 2022: Qual prêmio Soul ganhou





Mesmo passado mais de um ano após seu lançamento, a animação Soul continua aumentando sua lista de premiações.

Dentre as três indicações que o filme recebeu este ano no Grammy®, a obra ganhou o prêmio de Melhor Trilha Sonora Para Mídia Visual, criada pelo premiado Jon Batiste, em conjunto com Trent Reznor e Atticus Ross.









Grammy® 2022: criador da trilha sonora de Soul também se destacou na noite de premiação





O músico chamou a atenção por seu improviso em jazz na canção “Bigger Than Us”, em Soul. Além de concorrer nas três categorias e ganhar com a de Melhor Trilha Sonora Para Mídia Visual, Jon Batiste também levou outros prêmios importantes para casa.

Entre eles, um dos prêmios principais da noite: o de Álbum do Ano, com seu disco “We Are”. Além disso, ainda venceu nas categorias Melhor Videoclipe (por “Freedom”), Melhor Performance de Raiz Americana (por “Cry”) e Melhor Canção de Raiz Americana (por “Cry”).