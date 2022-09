Pinóquio: a incrível transformação de Tom Hanks em Gepeto

O novo live-action da Disney chegou ao serviço de streaming no Disney+ Day. Confira como Tom Hanks se transformou no famoso carpinteiro que criou Pinóquio!



A emocionante história do boneco de madeira Pinóquio, que foi criado por Gepeto e trazido à vida pela magia da Fada Azul, estreou com exclusividade no Disney+ em um novo live-action neste Disney+ Day, 8 de setembro.

O longa é protagonizado por um dos atores mais famosos de Hollywood, Tom Hanks – que interpreta o carpinteiro Gepeto. Já o jovem Benjamin Evan Ainsworth é Pinóquio. Além dos dois, o live-action conta com um grande elenco com nomes como Cynthia Erivo e Joseph Gordon-Levitt.

Tom Hanks revelou que fez questão de participar do filme e também contou ainda como “construiu” o seu Gepeto. Saiba mais sobre a transformação do ator no carismático personagem:







Pinóquio: a transformação de Tom Hanks em Gepeto





O premiado ator Tom Hanks quis interpretar Gepeto no novo filme de seu amigo de longa data, o diretor Robert Zemeckis. Aos 66 anos, ele se sentiu pronto para viver o clássico personagem do carpinteiro solitário que constrói um boneco de madeira Pinóquio.

Para o novo filme, Tom e Robert decidiram manter o icônico visual de Gepeto – um senhor com uma vasta cabeleira grisalha, um grande bigode e um pequeno óculos que usa para trabalhar. As roupas também seguiram o estilo já conhecido do personagem, com um figurino simples de artesão.

Já a personalidade de Gepeto ganhou ares mais atuais. O diretor e o ator discutiram longamente como poderiam trazer o personagem para o século 21 e concordaram que o novo filme deveria mergulhar nas emoções do personagem. “Tinha que ser mais profundo, com uma maior bagagem emocional”, disse Hanks em entrevista oficial.

A dupla quis apresentar os medos que Gepeto enfrenta como "pai" de Pinóquio. “Bob e eu discutimos o fato dele encantar as pessoas com seu artesanato há duas décadas e meia. Mas o real desejo de Gepeto era fazer parte de algo maior que ele mesmo, ter uma família, essa era a chave dele", contou o ator.