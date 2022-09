Pinóquio: quem é quem no elenco do novo live-action do Disney+

Descubra quem são os personagens que fazem parte da história do filme live-action da Disney.





Pinóquio, o conhecido conto do boneco de madeira que ganha vida, ganhará sua versão em live-action. O longa estreia no streaming no Disney+ Day e é protagonizado por Tom Hanks e Benjamin Evan Ainsworth, ambos como Gepeto e Pinóquio respectivamente.

Há, porém, muitas outras estrelas de Hollywood que também participaram da produção. Confira a seguir o elenco do live-action dirigido pelo vencedor do Oscar® Robert Zemeckis, e que você poderá assistir exclusivamente no Disney+ a partir de 8 de setembro:









Tom Hanks é Geppetto







O famoso ator norte-americano Tom Hanks é uma das estrelas da produção. Ele tem bastante intimidade em interpretar filmes que envolvem fábulas e muita ação, como aconteceu em Walt Nos Bastidores de Mary Poppins (2013), Splash – Uma Sereia em Minha Vida (1984), O Código Da Vinci (2006), Anjos e Demônios (2009) – estes dois últimos disponíveis no Star+ –, só para citar alguns de seus trabalhos mais conhecidos.

Além disso, na versão original em inglês, Hanks emprestou sua voz a Woody, o simpático cowboy de Toy Story – saga dos filmes de animação da Disney e da Pixar.

Em Pinóquio, o ator interpreta o carpinteiro Gepeto, que constrói o boneco de madeira e cuida dele como se fosse seu filho.







Benjamin Evan Ainsworth vive Pinóquio





Benjamin Evan Ainsworth é um ator britânico de 13 anos. Apesar da pouca idade, ele já participou de grandes produções como o filme Flora e Ulysses (2021). Em Pinóquio, cabe ao jovem a voz original, em inglês, do personagem principal.







Joseph Gordon-Levitt como Grilo Falante





O ator, diretor, produtor e roteirista norte-americano Joseph Gordon-Levitt já atuou em diversas produções como o clássico 10 Coisas que eu Odeio em Você (1999).

Gordon-Levitt ainda foi indicado ao Globo de Ouro® de Melhor Ator em Filme Musical ou Comédia por seu trabalho em 500 Dias com Ela (2009) – disponível no Star+.

No filme do Disney+, Joseph interpreta o Grilo Falante, que cumpre o papel de guia e “consciência” de Pinóquio.







Cynthia Erivo é a Fada Azul





Cynthia Erivo é uma atriz, cantora e compositora britânica. Em 2015, ele fez sua estréia na Broadway, no musical The Color Purple. Por sua atuação nesta produção, ela ganhou um Tony® Award de Melhor Atriz em um musical.

Cynthia ainda ganhou um Grammy® pela trilha sonora do mesmo musical, além de um Emmy® por interpretá-lo na televisão. Em Pinóquio, a atriz interpreta a Fada Azul, fiel protetora do boneco de madeira.









Keegan-Michael Key como João Honesto







O ator, comediante, produtor e roteirista Keegan-Michael Key já atuou em grandes produções como o filme de 2018, O Predador (disponível no Star+). No entanto Key é conhecido mesmo por suas comédias como Tiras, Só Que Não (2014).

No live-action do Disney+, Key é responsável pela voz original em inglês de João Honesto.







Luke Evans é o Cocheiro





Luke Evans é um ator e cantor nascido no País de Gales, no Reino Unido. Evans já é conhecido no mundo dos live-actions da Disney por seu papel em A Bela e a Fera (2017).

Ele também estrelou o filme A Garota no Trem (2016), entre muitos outros. Em Pinóquio, Evans interpreta o Cocheiro.







Lorraine Bracco é Sofia, a Gaivota





Lorraine Bracco é uma atriz americana que ganhou notoriedade nos anos 1990. Na época, chegou a receber uma indicação ao Oscar® na categoria Melhor Atriz Coadjuvante.

Em Pinóquio, Bracco é Sofia, a Gaivota. Este é um novo personagem introduzido na história.





Pinóquio chega ao Disney+ no Disney+ Day





O próximo dia 8 de setembro será marcado pelo Disney+ Day, uma data cheia de novidades exclusivas para assinantes do serviço de streaming. E uma delas é justamente a estreia do live-action de Pinóquio. Não perca!