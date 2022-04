Aladdin: como se chama o tigre da princesa Jasmine?

Descubra tudo sobre o poderoso tigre companheiro da princesa Jasmine, de Aladdin. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!





Quando o assunto é bicho de estimação, pode-se dizer que a princesa Jasmine não gosta de nada comum. Afinal, seu pet é exótico: um tigre-de-bengala! O nome do animal é Rajah, e ele é presença garantida nos filmes de Aladdin – todos disponíveis no Disney+.

Saiba algumas curiosidades sobre Rajah e sua importância nas histórias de Aladdin.





O tigre Rajah é superprotetor com Jasmine





Rajah é o inusitado bicho de estimação de Jasmine e demonstra todo seu carinho por ela por meio de uma personalidade muito protetora. O personagem tem mais destaque no primeiro filme da franquia, Aladdin (1992).

O tigre está sempre de olho em quem se aproxima da princesa, como no momento em que o arrogante príncipe Achmed é apresentado a Jasmine. Rajah não gosta dele e o ataca, rasgando a sua calça.

Quando Rajah conhece Aladdin, ele também fica desconfiado das suas intenções com Jasmine e acaba rosnando várias vezes para o rapaz, até ficar confortável quando percebe que Aladdin gosta realmente dela.





Rajah ajuda Jasmine em suas aventuras





Ainda no primeiro filme de Aladdin, a princesa decide fugir do palácio para mudar de vida e conta com o auxílio de seu companheiro de aventuras, Rajah. Ele a auxilia na hora de escapar, mas fica extremamente triste depois, ao se ver sozinho, sem Jasmine.

Quando ela volta ao palácio, triste por acreditar que perdeu o rapaz que conheceu no mercado (e que é Aladdin), é Rajah quem conforta a princesa.









Quando Rajah é transformado em um filhotinho





O imponente tigre Rajah acaba sendo transformado em um filhotinho durante a batalha com o Vizir Real de Agrabah, Jafar (o antagonista da história).

Jafar o transforma magicamente em filhote de tigre e coloca Rajah em uma gaiola de pássaro. Só quando o vilão é derrotado, o tigre volta ao normal e comemora com todos a vitória de Aladdin.





Rajah nas demais produções de Aladdin





No filme Aladdin – O Retorno de Jafar (1994), Rajah tem menos aparições, mas segue sendo o protetor de Jasmine. Em um momento de impulso, ele acaba atacando Iago, o papagaio ajudante de Jafar, que é salvo por Aladdin. Mas, no final, o tigre e o papagaio acabam ficando amigos, e o felino é acolhido por todos quando Jafar é derrotado.

Já em Aladdin e os 40 Ladrões (1996) e em Aladdin, live-action de 2019, Rajah tem participação mais discreta. No filme de 1996, ele aparece feliz acompanhando o casamento de Jasmine e Aladdin. E na produção live-action, o tigre aparece menos, mas é visto como o bicho de estimação de Jasmine.