É aniversário do Mickey! Celebre com curiosidades sobre ele e um especial no Disney+

Há 94 anos o sonho de Walt Disney se tornou realidade e atende pelo nome de Mickey Mouse.



No dia 18 de novembro de 1928, o mundo ganhou um toque a mais de magia. Trata-se da data em que O Vapor Willie (Steamboat Willie), primeira aparição do Mickey em uma animação, estreou. Ou seja, é o aniversário do Mickey!

E, além de celebrar assistindo a este delicioso curta no Disney+, o serviço de assinatura também traz um especial em comemoração aos 94 anos do personagem: o documentário Mickey: A História de um Camundongo.

Mas antes, que tal conhecer algumas curiosidades sobre o emblemático personagem da Disney?









O encontro entre Mickey e Minnie





A data não marca apenas o aniversário do Mickey, mas também o da sua amada Minnie. Isso porque O Vapor Willie traz, justamente, o encontro dos dois! Eles têm uma conexão instantânea e bem, lá se vão 94 anos de muitas histórias!









Mickey e Minnie também protagonizaram algo inédito em O Vapor Willie





Exibido no Colony Theater, em Nova York, o curta com Mickey e Minnie marcou uma revolução no mundo das animações. Isso porque O Vapor Willie foi o primeiro curta-metragem animado com áudio sincronizado.









Mickey está na calçada da fama





Em 1978, ano em que Mickey Mouse completou 50 anos, ele ganhou uma estrela na famosa Calçada da Fama, em Los Angeles, Califórnia.

Anos mais tarde, Minnie Mouse também recebeu a mesma homenagem: a cerimônia ocorreu em 2018, no 90º aniversário da sua criação.









O próprio Walt Disney já fez as vozes de Mickey e de Minnie





Quando o sonho de Walt Disney criou vida pelas mãos dos animadores, coube a ele mesmo, o próprio Walt Disney, dar voz para o personagem. Ele dublou Mickey Mouse até 1946 e, ocasionalmente, reprisou seu papel de dublador.

Curiosamente, Walt também emprestou sua voz à própria Minnie – mais por necessidade do que qualquer outra coisa – ficando nesta função por cerca de um ano.









Mickey Mouse e Minnie rapidamente se tornaram um fenômeno





Após a estreia nas telonas, Mickey e Minnie conquistaram o público com facilidade com seu charme e carisma. De lá para cá, o casal já estrelou mais de 100 conteúdos animados.

Isso sem falar nas inúmeras mercadorias licenciadas, que desde a década de 1930 enchem as casas das pessoas e fazem a alegria dos fãs de todas as idades.





Celebre o aniversário do Mickey Mouse e da Minnie Mouse com o Disney+

Não é à toa que Mickey Mouse é símbolo oficial da Disney em todo o mundo. Ele traz riso, diversão, magia e amizade para crianças e adultos. E todos os seus conteúdos podem ser vistos no Disney+.



Mickey: A História de um Camundongo | Trailer Oficial Legendado | Disney+

O serviço de streaming, porém, traz um lançamento especial neste dia 18 de novembro. Trata-se do documentário Mickey: A História de um Camundongo. “Walt Disney criou o camundongo que se tornaria um dos personagens mais amados do mundo”, diz Marjon Javadi, vice-presidente da Disney Original Documentary.

Contando com a participação de lendários animadores da Disney, além de especialistas e pesquisadores, o documentário traz, ainda, registros de arquivo e entrevistas exclusivas.

A produção explora o contínuo significado artístico e cultural – assim como as controvérsias – em torno do personagem de animação de quase 100 anos de idade.

“Estamos animados para que o mundo veja Mickey Mouse de uma maneira que nunca viu antes. Nosso premiado time de cineastas registra a jornada do Mickey ao longo dos anos e nos lembra por que ele teve tanto impacto sobre nós”, finalizou Javadi.