Os 7 filmes do Disney+ para curtir uma sessão de cinema em casa

Confira uma seleção de produções disponíveis no serviço de streaming para aproveitar o tempo livre em casa com o combo: filme e pipoca. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!



Vale a pena aproveitar as férias também para descansar e curtir o tempo livre em casa. Que tal, então, aproveitar esse momento para transformar a sala de estar na sua própria sala de cinema com ótimos filmes disponíveis no Disney+?

A oferta de longas no catálogo do serviço de streaming é enorme e bem variada, com gêneros que vão de comédia, fantasia e drama até suspense e ficção científica.

Selecionamos, a seguir, filmes divertidos e de estilos variados que estão disponíveis no Disney+ para você curtir e relaxar no conforto do próprio lar, promovendo ótimas sessões de cinema em casa. Pegue a pipoca e aproveite!









Sessão de cinema em casa no Disney+: Avatar





Conheça toda a magia de Pandora no primeiro filme da franquia Avatar (2009), sucesso de James Cameron que está no Disney+. Na trama do filme, quando o irmão é morto em um assalto, o fuzileiro naval Jake Sully (Sam Worthington) decide assumir seu lugar em uma missão no distante mundo de Pandora.

Lá, ele descobre as intenções gananciosas de Parker Selfridge (Giovanni Ribisi) de expulsar os nativos do povo Na'vi para minerar o precioso material espalhado por sua rica floresta.

Em troca da cirurgia na coluna para restabelecer a funcionalidade de suas pernas, Jake reúne informações sobre os Na’vi para passar a unidade militar cooperativa e, ao mesmo tempo, tenta se infiltrar no povo Na'vi com o uso de uma identidade "avatar". Mas Jake acaba se apaixonando por Neytiri (Zoe Saldaña), o que força o soldado a tomar uma posição sobre qual lado deve ficar.









Sessão de cinema em casa no Disney+: Pantera Negra





O filme Pantera Negra (2018) já se tornou um clássico no Universo Cinematográfico da Marvel (UCM). Não só por ser o primeiro filme a apresentar um elenco majoritariamente negro, como também pela popularidade e impacto de seus personagens.

No longa, o protagonista T'Challa, interpretado pelo inesquecível ator Chadwick Boseman, acaba de receber o título de Rei de Wakanda depois que seu pai perdeu a vida em um bombardeio durante o filme Capitão América: Guerra Civil.

O público é apresentado ao glorioso e misterioso país Wakanda, na África. No entanto, nem tudo será tão fácil, e T’Challa terá que se tornar o Pantera Negra para proteger seu povo e seu direito ao trono.









Sessão de cinema em casa no Disney+: Desencantada





Desencantada trouxe de volta ao Disney+ os queridos personagens do filme de sucesso de 2007, Encantada. A nova sequência mostra o que vem depois do felizes para sempre e promete surpresas.

Dez anos depois de seu felizes para sempre, Giselle (Amy Adams), Robert (Patrick Dempsey) e Morgan (Gabriella Baldacchino) se mudam para uma nova casa no subúrbio de Monroeville.

A comunidade é comandada por Malvina Monroe (Maya Rudolph), a vilã que tem intenções terríveis para a família. Tudo dá errado e Giselle precisa fazer de tudo para salvar sua família e sua terra natal, o Reino de Andalasia.









Sessão de cinema em casa no Disney+: A Culpa É Das Estrelas





Um dos filmes mais queridos pelos fãs de drama, A Culpa é Das Estrelas foi lançado em 2014, e é baseado no livro de sucesso escrito pelo autor John Green. A história de amor entre dois adolescentes que estão em tratamento contra o câncer é uma opção para quem busca romance e emoção.

A jovem Hazel Grace (Shailene Woodley), de 17 anos, tem câncer de pulmão e precisa carregar um tanque de oxigênio aonde quer que vá. Sua mãe a incentiva a ir a um grupo de apoio – mesmo contra a sua vontade. E lá, ela conhece Gus (Ansel Elgort).

O garoto de 18 anos perdeu parte de uma perna devido à doença, mas aparentemente está curado. Os dois começam uma amizade e, aos poucos, vão se apaixonando.









Sessão de cinema em casa no Disney+: Logan





Logan, lançado em 2017, é considerado por muitos um dos melhores longas dentro do universo X-Men, com grandes atuações de Hugh Jackman (como o protagonista Logan/Wolverine) e Patrick Stewart (Professor Xavier).

A história se passa em 2029 e mostra como a população mutante encolheu significativamente devido a plantas geneticamente modificadas projetadas para reduzir os poderes mutantes.

Logan (Jackman), cujo poder de autocura está diminuindo, agora ganha a vida como motorista particular. Ele cuida do velho e doente Professor Xavier, que ele mantém escondido para a segurança do poderoso mutante.

Um dia, uma estranha pede a Logan para levar uma garota chamada Laura até a fronteira dos Estados Unidos com o Canadá. A princípio ele se recusa, mas o Professor diz a ele que há muito tempo esperava que a menina aparecesse. A partir desse ponto, a aventura realmente começa!









Sessão de cinema em casa no Disney+: Uma Noite no Museu





Um dos maiores sucessos do ator Ben Stiller, Uma Noite no Museu é um clássico para toda a família, com uma história que traz comédia e drama de uma só vez.

Quando o pai divorciado e desempregado Larry Daley (Ben Stiller) é contratado como segurança noturno no Museu de História Natural de Nova York, ele logo descobre que uma antiga maldição dá vida a todas as peças expostas no lugar depois que o sol se põe.

De repente, ele se vê cara a cara com o esqueleto brincalhão de Tiranossauro Rex, pequenos exércitos de romanos da Antiguidade, cowboys e um macaco travesso que o provoca até o limite da paciência.

Com a grande ajuda do presidente Teddy Roosevelt (vivido por Robin Williams), Larry pode descobrir uma maneira de controlar o caos e se tornar um herói aos olhos de seu filho Nick.









Sessão de cinema em casa com o Disney+: Pinóquio





O mais recente filme em live-action da Disney é a nova versão de Pinóquio. O longa é dirigido por Robert Zemeckis e conta com Tom Hanks no papel de Gepeto, o marceneiro que constrói e cuida do boneco que dá nome ao filme.

A história do filme traz um velho e solitário fabricante de brinquedos que cria um boneco de madeira desejando que este crie vida e seja seu filho.

A Fada Azul ouve o pedido de Gepeto e faz Pinóquio conseguir falar e pensar por si próprio, encarregando ao Grilo Falante a responsabilidade de ser sua consciência. A partir daí, Pinóquio aprenderá diversas lições sobre o que faz alguém ser ou não humano.