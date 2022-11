Os 5 fatos sobre Amy Adams e seu papel como Giselle em Encantada e Desencantada

Conheça alguns detalhes curiosos sobre a participação de Amy Adams nas produções da Disney.



O “felizes para sempre” está a alguns cliques de distância com a estreia de Desencantada no dia 18 de novembro, exclusivamente no Disney+. Viva a fantasia ao lado de Giselle e sua crença na magia!

Enquanto a hora não chega, aproveite para descobrir alguns fatos e curiosidades sobre Amy Adams, atriz que interpreta Giselle em ambas as produções:









Desencantada | Trailer Oficial 2 Dublado | Disney+





Encantada lançou Amy Adams ao estrelato





Hoje premiada e reconhecida na indústria do cinema, Amy Adams não tinha tanta fama em 2007, ano em que Encantada estreou. Ela atuou em algumas produções menores e fez participações em séries como The Office (disponível no Star+) antes de ser escalada para o longa.

Mesmo assim, os criadores do longa insistiram na escolha da atriz – e o resto virou história!





A evolução de Amy após interpretar Giselle





Nascida em 1974, Amy Adams tinha 32 anos de idade quando gravou Encantada, em 2007. Agora, em Desencantada, a atriz está com 48 anos.

Nesse meio tempo ela participou de mais de 30 filmes – incluindo Uma Noite no Museu 2. Também foi indicada seis vezes ao Oscar® e ganhou 74 diferentes prêmios, incluindo o Globo de Ouro de Melhor Atriz.









Atuar como Giselle foi quase um “exercício físico” para Amy Adams





As primeiras sequências da parte em live-action de Encantadatrazem Giselle em seu vestido de noiva.

A roupa pesava cerca de dezoito quilos e foi preciso ensinar Amy a se movimentar dentro do figurino, o que exigia bastante esforço físico da atriz.





Amy Adams também precisou aprender a cantar





Como vários clássicos da Disney, Encantadatambém traz algumas sequências musicais. E Amy Adams estava obstinada a usar sua voz em todas as canções.

Segundo a revista Entertainment Weekly, ela fez aulas intensivas de canto para estar nessa parte do filme sem precisar ser dublada por outras pessoas.





Para Amy Adams, a cena do dragão em Encantada foi uma das mais difíceis de gravar





Um dos pontos altos de Encantada é quando a Bruxa Má se transforma em dragão. E, para Amy Adams, essa também foi uma das sequências mais difíceis de filmar, segundo já comentou a própria atriz.









Não perca a estreia de Desencantada no Disney+





Você tem um encontro marcado com Giselle e toda sua família em Desencantada. Na nova produção, a princesa resolve se mudar para um vilarejo em busca de um final feliz, mas nem tudo será tão simples quanto ela imaginava.

Desencantada estreia neste dia 18 de novembro, exclusivamente no Disney+.