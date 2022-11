Desencantada: quem é quem na sequência de Encantada

Alguns personagens do filme original retornam nesta continuação, que será lançada no Disney+. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!





No dia 18 de novembro, quem se apaixonou pela história de Giselle (Amy Adams) em Encantada (2007) não pode deixar de conferir Desencantada no Disney+. O novo filme chega ao serviço de streaming e dá continuidade à trama da princesa moderna.

Giselle passará por diferentes mudanças no novo longa-metragem. Casada com Robert (Patrick Dempsey), ela irá se mudar do vilarejo e enfrentará um novo desafio.

Veja alguns dos personagens que estar no novo filme da franquia:





Quem é quem em Desencantada

- Giselle (Amy Adams): a princesa do primeiro filme retorna mais ambientada à vida na cidade.

- Robert Philip (Patrick Dempsey): o advogado é marido de Giselle.

- Malvina Monroe (Maya Rudolph): a poderosa rainha do vilarejo em que Giselle e Robert vão viver.

- Rosaleen (Yvette Nicole Brown): a assistente de Malvina.

- Ruby (Jayma Mays): faz dupla com Rosaleen e também é assistente de Malvina .

- Morgan Philip (Gabriella Baldacchino): é a filha de Robert, agora em fase jovem.





Assista à Desencantada

O novo filme Desencantada pode ser visto, a partir do dia 18 de novembro, exclusivamente no Disney+. Encantada, longa original, também está disponível no streaming. Confira o mundo mágico desse conto de fadas com toques de realidade!