Os 10 surpreendentes easter eggs de Encantada

Filme estrelado por Amy Adams ganhará continuação e nada melhor que entrar no clima relembrando o original. Veja alguns segredos das cenas.

É hora de se preparar para a estreia de Desencantada. A continuação de Encantada, filme de 2007 protagonizado por Amy Adams, estreia no Disney+ nas próximas semanas e deve empolgar os fãs de Giselle.

Pensando nesse momento especial, confira 10 easter eggs – aqueles detalhes que fazem referência a alguma outra obra ou filme – que estão em Encantada e ninguém pode perder. Por aqui todos, claro, relembrando produções inesquecíveis da Disney.







Easter Eggs de Encantada: o livro de abertura

Logo na primeira cena, o filme inicia com um livro de histórias que se abre com uma capa especial e antiga.

Os primeiros longas-metragens da Disney, como Branca de Neve e os Sete Anões, Cinderela, Pinóquio, usam a mesma abertura para narrar suas tramas.



Easter Eggs de Encantada: a cavalgada no pôr-do-sol

O príncipe Edward (James Marsden) salva Giselle (Amy Adams) antes do dia do casamento e, logo após se apaixonarem, eles saem em cavalgada. Os dois saem de cena em um cavalo sob o pôr do sol, exatamente como ocorre no final de A Branca de Neve e os Sete Anões.



Easter Eggs de Encantada: a participação de Jodi Benson

Quando Giselle chega ao mundo real, algumas participações especiais marcam presença. Sam, a secretária de Robert (Patrick Dempsey), é interpretada por Jodi Benson, a voz de Ariel em A Pequena Sereia, de 1989.







Easter Eggs de Encantada: limpeza orquestrada

No momento em que Giselle fica no apartamento de Robert, ela decide fazer uma faxina. Ao chamar seus amigos animais para ajudar, a princesa canta “Happy Working Song” enquanto limpa a casa.

A cena remonta o número de “Whistle While You Work”, de A Branca de Neve, quando a personagem “dá um trato”, ou seja, arruma a cabana dos anões.



Easter Eggs de Encantada: vestido do Mickey

Ao olhar o vestido azul de Giselle com mais cuidado, algumas pequenas flores cor-de-rosa são perceptíveis. Com um olhar mais detalhista de perto, é possível perceber que o formato dos detalhes lembra (e muito!) o rosto de Mickey Mouse.



Easter Eggs de Encantada: uma fuga parecida com a de Bela

No número de “That’s How You Know”, Giselle sobe em uma colina e gira para alargar o vestido. O momento é semelhante ao de Bela, em A Bela e a Fera, quando ela foge de sua casa cantando “Belle (Reprise)”.



Easter Eggs de Encantada: o restaurante de A Dama e o Vagabundo

Quando chega ao mundo real, Edward procura Giselle no centro da cidade. Ela, no entanto, está comendo no restaurante Bella Notte, o mesmo nome do local em que o casal de A Dama e o Vagabundo faz a icônica cena do espaguete.



Easter Eggs de Encantada: Pocahontas em Nova York

Não é somente A Pequena Sereia que tem menção no filme. Uma mãe com vários filhos é a vizinha de Robert e a personagem é interpretada por Judy Kuhn, a dubladora original de Pocahontas.







Easter Eggs de Encantada: uma valsa icônica

Enquanto Giselle e Robert dançam no baile, um lustre aparece em um zoom no meio da cena. A montagem é igual a de A Bela e Fera no momento em que eles compartilham sua primeira dança.



Easter Eggs de Encantada: aprendendo com Malévola

A Rainha Má não é a única vilã que Narissa escolhe estudar em sua busca para dominar o mundo: a batalha final mostra que ela também pegou uma página do livro de Malévola, outro personagem dos contos de fada.

Reveja Encantada no Disney+ e se aventura por essa bela história de amor!