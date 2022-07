A Casa do Mickey Mouse: nova série do Disney+ leva as crianças para aventuras em terras distantes

Junto com Minnie, Pluto, Donald, Pateta e Margarida, os pequenos aprenderão sobre cooperação e força de vontade

Chegou ao Disney+ a nova série infantil A Casa do Mickey Mouse, que nos leva a uma aventura com Mickey Mouse e sua turma em diversos mundo mágicos com a ajuda de Funny, uma casa de brinquedo falante.

Os pais e mães em busca de diversão em família podem chamar os pequenos para maratonar esse show que introduz bem o universo Disney para as crianças, com ensinamentos sobre amizade, cooperação e persistência.







A Casa de Mickey Mouse: sobre o que é?





Mickey Mouse retorna com seus amigos Minnie, Pato Donald, Margarida, Pateta e Pluto para uma nova série de aventuras depois das diversas descobertas feitas na antiga versão do programa.

No novo show, os amigos conhecem Funny, uma casa de brinquedo falante e encantada. Funny tem habilidades especiais diferentes de tudo o que o grupo já viu e é capaz de transportar os seis para destinos mágicos e inusitados.





A Casa do Mickey Mouse: o que acontece nos episódios?





A cada episódio de A Casa do Mickey Mouse, os personagens visitam Funny chamando carros especiais que vão até a casa encantada por meio de uma montanha-russa conhecida como Floaty Coaster.

Por meio dela, os visitantes chegam até o meio da Floresta Funhouse, onde Funny vive com seu animal de estimação Teddy, uma casinha de cachorro que se comporta como um cãozinho.

Funny, então, transporta a turma para uma terra diferente onde tudo é possível. Nela, os amigos irão aprender alguma lição valiosa sobre força de vontade, trabalho em grupo e criatividade.

Funny é capaz de mudar sua forma e aparência para combinar com o novo ambiente e pode projetar seu rosto em qualquer superfície para se comunicar com Mickey e amigos. Com a ajuda de Funny e, é claro, dos telespectadores, Minnie, Donald, Pateta, Margarida e Pluto irão resolver os problemas que vierem pela frente.







A Casa do Mickey Mouse: melhores episódios





Já no primeiro episódio da série temos um especial onde entendemos como Mickey e sua turma encontram Funny pela primeira vez.

Depois de feitas as apresentações, a casa mágica resolve mostrar aos amigos suas habilidades e os transporta para o Reino de Majestica, onde o dragão Farfus anda causando problemas.





Leia mais

Outro especial que vale a pena ver com a criançada é o Aventura Pirata, um episódio de 22 minutos no qual o lendário pirata Capitão Salty Bones (dublado por John Stamos no original) convida Mickey e seus amigos para se juntarem à maior caça ao tesouro de todos os tempos e ver se eles podem se tornar verdadeiros piratas.







A Casa do Mickey Mouse: séries para toda a família





A Casa do Mickey Mouse faz parte de uma série de conteúdos para toda a família que o Disney Júnior vem criando nos últimos anos, com o objetivo de educar e entreter as crianças de forma saudável e divertida, tanto para os pequenos quanto para os adultos. Entre eles estão PJ Masks, Lacinhos da Minnie: Organizadoras de Festas e Spidey e Seus Amigos Espetaculares.

“Estas novas séries apresentam o melhor de nossas equipes da Disney Television Animation e Disney Junior”, explica o presidente da Disney Branded Television, Ayo Davis.

“Elas se baseiam no compromisso da Disney Branded Television de trabalhar com contadores de histórias incríveis, cujas vozes diversas não apenas permitem que nosso público jovem se veja refletido na tela, mas também os ajuda a navegar melhor em seu mundo”, complementa.

Ele também comentou sobre a estrutura alternada de episódios curtos de apenas sete a dez minutos e especiais mais longos, com mais de 20 minutos.

“Essa é uma das coisas novas e empolgantes sobre o que o streaming permite: sabemos que algumas crianças realmente gostam de histórias longas e essa plataforma é a maneira perfeita de contar narrativas um pouco mais compridas de vez em quando com os personagens que elas já gostam e conhecem”.