9 filmes para crianças entre 7 e 10 anos ideais para as férias

Com essa super seleção do Disney+, a diversão durante as férias escolares está garantida!

As férias estão chegando! Ou seja: é hora das crianças terem todo o tempo do mundo para curtir as histórias fascinantes que podem ser encontradas apenas no Disney+.

E, para não perder um minuto sequer da merecida folga zapeando no streaming, veja a seguir uma ótima seleção para divertir os pequenos em casa:









Férias no Disney+: Procurando Nemo (2003)





O longa de animação Procurando Nemo é uma excelente sugestão para toda a família. Embarque na jornada de Marlin, um peixe-palhaço, que atravessa os oceanos em busca de seu único filho, Nemo, que foi capturado inesperadamente.

No caminho, Marlin conhece Dory, uma divertida peixinha muito otimista, mas um tanto quanto esquecida. Juntos, eles vão enfrentar águas-vivas e tubarões, vão conhecer as tartarugas e viver uma aventura emocionante!







Férias no Disney+: Frozen – Uma Aventura Congelante (2013)





A animação ganhadora de dois Oscar® traz de volta toda a magia dos musicais Disney. A destemida Anna e sua irmã, Elsa, vivem no reino de Arendelle. Os poderes de gelo de Elsa nunca foram problema para Anna, até que um dia, sem querer, ela se machuca.

Ao crescer, Elsa decide ir para longe da irmã, mas acaba prendendo toda Arendelle em um inverno eterno. Logo, Anna sai em uma jornada épica, ao lado de Kristoff, um homem da montanha, e sua leal rena Sven, para encontrar Elsa. Entre nevascas intensas, trolls místicos e um hilário boneco de neve chamado Olaf, Anna e Kristoff enfrentam obstáculos em uma corrida para salvar o reino.







Férias no Disney+: O Rei Leão (1994 e 2019)





Este filme tem emocionado gerações tanto em sua versão animada quanto em sua versão live action. Acompanhe uma bela jornada em meio à savana africana, e conheça Simba, filho de Mufasa e futuro rei da Pedra do Reino.

O pequeno leão é fiel ao seu destino de assumir o reinado. Mas Scar, irmão de Mufasa, tem seus próprios planos e promove um trágico evento que resulta no exílio de Simba. Com a ajuda de dois novos e inusitados amigos, Simba cresce e descobre que precisa enfrentar seu passado e voltar para recuperar o que é seu por direito.









Férias no Disney+: Toy Story (1995)





Acompanhe Woody, Slinky, o Sr. Cabeça de Batata e outros brinquedos em uma verdadeira jornada em Toy Story! Após se sentir ameaçado por Buzz Lightyear, novo brinquedo favorito de seu dono, Andy, Woody resolve se livrar do boneco.

Durante uma briga, ele acaba empurrando Lightyear para o jardim do vizinho de Andy, que tem como passatempo favorito destruir brinquedos. Agora o grupo precisa unir forças para resgatar o patrulheiro espacial. Mais do que trazer a aventura de um grupo de brinquedos, Toy Story também marca uma verdadeira revolução no mundo das animações.







Férias no Disney+: Aladdin (1992 e 2019)





Que tal embarcar em uma viagem rumo aos mistérios do Oriente a bordo de um tapete-voador? Então, junte-se ao jovem Aladdin, um menino pobre que se vira para sobreviver na distante Agrabah ao lado de seu amigo, Abu. Mas tudo muda quando ele encontra uma lâmpada mágica, com um Gênio que concede a ele três desejos.

Agora, Aladdin tenta se aproximar da garota por quem se apaixonou: a princesa Jasmine. Com a ajuda do Gênio, ele tenta se passar por um príncipe para conquistar o amor da moça e a confiança de seu pai. Mas o malvado Jafar tem outros planos para os dois. Mais uma aventura que pode ser conferida nas versões animada e também em live action.







Férias no Disney+: Viva - A Vida é uma Festa (2017)





Divirta-se ao som dos mariachis e mergulhe na cultura mexicana nessa história de outro mundo! Miguel é um menino que sonha em se tornar um grande músico. Porém, a música foi banida em sua família e ninguém apoia o garoto.

Em busca de provar seu talento, Miguel acaba na pitoresca Terra dos Mortos. Ao longo do caminho, ele conhece o trapaceiro Hector e, juntos, partem em uma jornada para descobrir a verdade por trás da história da família de Miguel.







Férias no Disney+: Encanto (2021)





Esta divertida animação musical traz canções compostas pelo premiado Lin-Manuel Miranda além de um visual incrível. Conheça a família Madrigal, que vive em uma casa mágica nas montanhas da Colômbia.

Cada Madrigal recebe um dom mágico quando criança — menos da doce Mirabel. Porém, ao descobrir que a magia de seu lar está em perigo, a jovem pode ser a última esperança de sua família excepcional.







Férias no Disney+: Moana: Um mar de Aventuras (2016)





Nada como um mar de aventuras para começar bem as férias, certo? Então, acompanhe Moana Waialiki, a corajosa filha do chefe de uma tribo na Oceania. Descendente de uma longa linhagem de navegadores, a jovem quer descobrir mais sobre seu passado e ajudar a família.

Então, ela parte em busca de seus ancestrais, habitantes de uma ilha mítica que ninguém sabe onde fica. Acompanhada pelo lendário semideus Maui, Moana começa sua viagem em mar aberto, onde enfrenta terríveis criaturas marinhas e descobre histórias do submundo.







Férias no Disney+: Encantada (2007)





Com um elenco com nomes como Amy Adams, Patrick Dempsey, James Marsden, Idina Menzel e Susan Sarandon, este longa traz a história da doce Giselle (Adams), que vive no reino mágico de Andalasia.

Porém, uma malvada bruxa a envia direto para a cidade de Nova York, onde parece não existir finais felizes. Acreditando que o amor surge na forma de um príncipe encantado montado em um cavalo branco, a princesa acaba se metendo em grandes confusões. Mas com seu jeito encantado, ela conquista a cidade inteira!

Não deixe de aproveitar essas e outras produções no Disney+. O serviço de streaming traz toda a magia da Disney, os super-heróis dos Estúdios Marvel e as aventuras galácticas de Star Wars e muito mais. Acompanhe outras novidades e curiosidades no site da Disney Brasil!