Férias com as crianças em casa: 5 opções para se divertir

Assar biscoitos, fazer artesanato e curtir uma maratona de filmes podem ser os planos perfeitos para uma tarde de férias de julho em casa com a Disney. Preparados?



As tão esperadas férias de julho chegaram! É hora de descansar e se divertir com as crianças! Que tal cinco opções de atividades — inspiradas no mundo da Disney e do Disney+ — para divertir os pequenos durante este período em casa?

Então, mãos à obra! Coloque em prática essas ideias simples e divertidas, que exigem apenas um pouco de criatividade e itens que todo mundo tem em casa.







Brincadeira para as férias: recrie o mundo de Viva - A Vida é uma Festa





Guirlandas coloridas, caveiras enfeitadas e nada assustadoras, violão, música e muitas cores. Já imaginou trazer o mundo de Viva - A Vida é uma Festa para sua própria casa?

Basta criar as figuras com papelão de várias cores, encher balões, buscar chapéus perdidos em um armário, aproveitar aquele violão velho que está esquecido no canto e uma roupa com muitas flores!

Para completar a tarde, comida mexicana, claro! Podem ser salgadinhos de milho com guacamole e, ao fundo, a trilha sonora do filme para dar aquele toque final, gerando a atmosfera perfeita.

Não espere mais para curtir uma tarde inspirada em Viva - A Vida é uma Festa ao lado das crianças e seus amigos!







Brincadeira para as férias: maratonar Toy Story





Sabia que toda a franquia Toy Story está disponível no Disney+? Essa é a pedida ideal para fazer aquela pipoca, se acomodar no sofá e aproveitar uma tarde de aventuras junto com os brinquedos, liderados por Woody e seu melhor amigo Buzz Lightyear.

É também é um ótimo momento para colocar todos os filmes em dia — ou começar a assisti-los do início! Aproveite o clima da franquia para se inspirar e levar as crianças ao cinema para ver Lightyear, a aventura de ação e ficção científica com a história de origem de Buzz Lightyear - o herói que inspirou o brinquedo.







Brincadeira para as férias: asse biscoitos na forma de seus personagens favoritos







Existe algo melhor do que desfrutar uma tarde com a família ou os amigos junto com os personagens favoritos da Disney? Que tal, por exemplo, assar alguns biscoitos no formato da Minnie e do Mickey? Isso pode ser muito fácil.

Apenas separe a receita, reúna as crianças e deixe a imaginação correr solta! E nada como se deliciar com os biscoitos durante uma maratona no Disney+!







Brincadeira para as férias: festa à fantasia inspirada em filmes clássicos





E se, de repente, a sala de jantar virasse um salão de baile? Recriar os figurinos das princesas — ou mesmo dos vilões — da Disney pode ser uma ideia divertida.

Transporte o mundo mágico de filmes clássicos como Cinderela, Aladdin e novos como Frozen ou Moana para dentro de casa!









Brincadeira para as férias: adivinhe o filme da Disney!







Um jogo de mímica também é uma brincadeira e tanto nesta temporada de férias. Forme duas equipes e deixe a diversão correr solta!

Primeiro, escreva os nomes dos filmes da Disney favoritos do pessoal em pedaços de papel. Então um membro de cada equipe pegará um e terá que fazer seus companheiros de time adivinhar de qual filme se trata. Porém sem dizer uma palavra: apenas com gestos!

Por isso, cuidado, que quem falar pode ser desclassificado. Sendo assim, como será que ficaria uma mímica para Procurando Nemo?