Os 5 filmes musicais para ver no Disney+

Confira dicas que mostram que os musicais da Disney vão muito além das animações e dos live-actions.

Quando a magia do cinema se une ao encanto da música, o resultado são produções que emocionam em todos os sentidos. Não é à toa que as canções das animações da Disney fazem parte da vida de muita gente.

O catálogo do Disney+, no entanto, tem diversos filmes musicais que vão muito além dos live-actions. De shows e álbuns visuais a atrações da Broadway, as opções são várias. Veja a seguir algumas:







Musicais para quem sonha com os palcos: Apresentando, Nate

Nate (Rueby Wood) tem apenas 13 anos, mas já sabe o que quer da vida: ser uma estrela da Broadway. No entanto, ele não consegue um papel nem no musical de sua escola!

Mas isso não vai impedi-lo de ir em busca de seus sonhos. Nem que para isso precise dar uma escapulida de casa para fazer um teste escondido em Nova York.

Apresentando, Nate (2022) é baseado no livro homônimo de Tim Federle (de High School Musical: A Série: O Musical) e conta com Joshua Bassett e Lisa Kudrow no elenco.







Musicais para os fãs de K-pop: BTS – Permission to Dance ao vivo em Los Angeles

Após dois anos longe dos palcos, RM, Jin, Suga, J-hope, Jimin, V e Jungkook se reencontram com o público em BTS - Permission to Dance ao vivo em Los Angeles (2022)!

Neste um show que mostra todo o poder da música, o roxo toma conta do estádio SoFi, que testemunha performances emblemáticas de hits como “On” e “Permission to Dance”.





Musicais para quem respira música: A Extraordinária Garota Chamada Estrela

A Extraordinária Garota Chamada Estrela (2020) é baseado no best-seller homônimo de Jerry Spinelli, e fala sobre o amadurecimento ao retratar a história de um estudante do Ensino Médio.

Ao conhecer a aluna nova e de espírito livre, ele começa a se ver de outra maneira enquanto se sente inexplicavelmente atraído por ela e seu ukulele.

O filme traz a cantora e compositora Grace VanderWaal em sua estreia no cinema, além de Graham Verchere, Karan Brar, Maximiliano Hernandez, Darby Stanchfield e Giancarlo Esposito.







Musicais para quem ama os clássicos: Amor, Sublime Amor

Steven Spielberg dirige a nova adaptação de Amor, Sublime Amor, de 2021, clássico escrito pelo dramaturgo Tony Kushner. O musical original, que estreou na Broadway em 1957, apresentava música de Leonard Bernstein e letras de Stephen Sondheim.

A trama que se passa na Nova York do fim dos anos 1950, em que Tony (Ansel Elgort) e Maria (Rachel Ziegler) formam um casal cujo amor parece impossível. O longa ainda traz Ariana DeBose, que ganhou o Oscar® de Melhor Atriz Coadjuvante pelo papel de Anita.



Musicais para quem é fã de cultura pop: Black is King

Lançado em 2020, Black is King é um álbum visual em que a cantora Beyoncé reinterpreta lições de O Rei Leão para jovens reis e rainhas em busca de suas próprias coroas.

Nesta impressionante produção, histórias de famílias negras através do tempo são exibidas e honradas em um belo conto sobre um rei e sua jornada entre a traição, o amor e a auto identidade.