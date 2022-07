BTS: o que significa o nome do grupo de K-pop de sucesso

Os meninos do BTS estão chegando em breve ao Disney+ com conteúdo exclusivo!

Está cada vez mais próxima a chegada do BTS ao Disney+. O grupo, formado por Kim Nam-joon (RM), Kim Seok-jin (Jin), Min Yoon-gi (Suga), Jung Ho-seok (J-hope), Park Ji-min (Jimin), Kim Tae-hyung (V) e Jeon Jung-kook (Jungkook), transcende fronteiras — e em breve será possível descobrir mais sobre eles no serviço de streaming.

O icônico grupo de k-pop vem com conteúdos exclusivos no streaming. São imagens inéditas, shows e mais surpresas a serem adicionados ao catálogo para que os fãs não parem de dançar e cantar.







O que significa BTS?





BTS é a abreviação de Bangtan Sonyeondan, que em português quer dizer algo como "meninos à prova de balas", em tradução livre.

Em entrevista à revista digital norte-americana Affinity, J-Hope comentou: "BTS tem um significado profundo. 'Bangtan' significa ser à prova de balas, ou seja, capaz de bloquear estereótipos, críticas e expectativas que podem afetar adolescentes como se fossem balas, a fim de preservar os valores e ideais da juventude de hoje.

Porém, em 2017, os rapazes adotaram o nome Beyond the Scene (“Além da Cena”, em português), dando outra reviravolta no significado do BTS, agora com a ideia de promover o amor próprio e a liberdade.







BTS chegará em breve ao Disney+





Entre os conteúdos inéditos que chegam ao Disney+ do grupo BTS está BTS: Permission to Dance on Stage - LA, um show exclusivo, e BTS Monuments: Beyond the Star, uma série documental original que acompanha a incrível jornada da banda.







BTS | Anúncio | Disney+



Não percam mais essa super estreia do Disney+ e acompanhem o site da Disney Brasil para ficar sempre por dentro das novidades!