Tudo o que você precisa saber sobre 'Apresentando, Nate' antes da estreia

Saiba mais sobre a nova comédia musical da Disney que estreia em abril.





Apresentando, Nate (Better Nate Than Ever) é uma comédia musical que conta a história de Nate, um adolescente de 13 anos que sonha em atuar em musicais da Broadway. O filme chega ao Disney+ no dia 1º de abril.









Qual é o enredo de Apresentando, Nate?





O jovem Nate tem o sonho de brilhar na Broadway, mas quando não é escalado para um papel na peça da escola, ele e sua melhor amiga, Libby, fogem da cidade onde vivem com os pais para Nova York.

Já na cidade, Nate se reencontra, sem querer, com sua tia Heidi, que há muito tempo havia perdido contato com a família e era tida como desaparecida.

Esse encontro vai virar sua jornada de cabeça para baixo e, juntos, eles vão vivenciar grandes aventuras na vida para conquistar os sonhos do adolescente.









Quem faz parte do elenco de Apresentando, Nate





Apresentando, Nate é baseado no premiado romance homônimo de Tim Federle, que também assina o roteiro e dirige o longa. O autor e diretor tem experiência em musicais, tendo comandado a produção High School Musical: The Musical: The Holiday Special, também da Disney.

Para contar a história de Nate, Tim reuniu um grande time de atores formado pela experiente Lisa Kudrow, além de Joshua Bassett (de High School Musical: The Musical: The Series), Michelle Federer (de New Amsterdam), Aria Brooks, Norbert Leo Butz e Rueby Wood.