High School Musical: O Musical: A Série – tudo que você precisa lembrar antes da 3ª temporada

Reveja o que aconteceu nas duas primeiras temporadas antes de dar o play nos novos episódios no Disney+.

A série High School Musical: O Musical: A Série está de volta com mais música, dança e ótimas histórias. Os assinantes do Disney+ poderão curtir a terceira temporada da produção que conquistou fãs ao redor do mundo.

A seguir, veja um breve resumo das temporadas anteriores – e tudo o que é preciso saber antes de se jogar nos novos episódios da obra protagonizada por Olivia Rodrigo!







High School Musical: o que aconteceu nas temporadas 1 e 2?





Lançada em 2019, a temporada 1 de High School Musical: O Musical: A Série apresenta as histórias de um grupo de estudantes e professores de teatro da escola East High School, de Utah, nos EUA.

Das audições à apresentação do musical, esses personagens enfrentam grandes desafios. São romances que começam ou terminam, amizades inabaláveis e fortes rivalidades. Mas, sem dúvida, todos compartilham a força transformadora que as aulas de teatro e música têm.

Nesta temporada, o musical escolhido foi uma homenagem à história de Troy e Gabriella, o casal protagonista dos filmes High School Musical.

Já na temporada 2, os East High Wildcats se preparam para apresentar uma edição dedicada ao longa A Bela e a Fera. Mas as coisas ficam complicadas quando eles enfrentam sua escola rival, North High, em uma prestigiada competição de teatro.

A dificuldade aumenta à medida que os alunos devem levar suas habilidades vocais para o próximo nível.







High School Musical: o que esperar da 3ª temporada?





A 3ª temporada se passa em um acampamento na Califórnia chamado Camp Shallow Lake. Lá, os Wildcats e seus companheiros de acampamento se preparam para viver um verão inesquecível, cheio de romance, noites sem hora para dormir e a chance de curtir a natureza.

Com o desafio de ter Frozen como objetivo musical — e a dramática produção de uma série documental em andamento — os alunos tentarão provar quem é “o melhor na neve” sem deixar ninguém abandonado na tempestade.







High School Musical: o elenco da 3ª temporada





As estrelas do elenco da terceira temporada de High School Musical: O Musical: A Série são Joshua Bassett (Ricky), Sofia Wylie (Gina), Matt Cornett (E.J.), Julia Lester (Ashlyn), Dara Reneé (Kourtney), Frankie Rodriguez como Carlos, Saylor Bell Curda como Maddox e Adrian Lyles como Jet.

Mas isso não é tudo, novos episódios incluirão artistas convidados como Aria Brooks (Alex), Liamani Segura (Emmy) e Ben Stillwell (Channing). A lista continua com Corbin Bleu (Chad Danforth), Meg Donnelly (Val), Jason Earles (Dewey Wood), Kate Reinders (Miss Jenn), Olivia Rose Keegan (Lily), Olivia Rodrigo (que volta ao papel de Nini), Larry Saperstein (Big Red) e Joe Serafini (Seb).





Cante e dance com High School Musical: O Musical: A Série no Disney+!





As duas primeiras temporadas de High School Musical: O Musical: A Série estão disponíveis no Disney+. Já a 3ª temporada estreia em 27 de julho no serviço de streaming. Não perca!