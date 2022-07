Olivia Rodrigo: saiba tudo sobre Nini, sua personagem em High School Musical: A Série: O Musical 

Se prepare para a estreia da 3ª temporada: saiba tudo sobre Nini, a personagem da atriz e cantora Olivia Rodrigo na série.

A atriz e cantora Olivia Rodrigo despontou para fama internacional depois de protagonizar como Nini Salazar-Roberts a série adolescente High School Musical: A Série: O Musical desde a primeira temporada, em 2019.

Olivia Rodrigo, que conquistou fãs em todo o mundo atuando e cantando, segue interpretando a personagem Nini e estará na 3ª temporada da produção, que estreia dia 27 de julho – com exclusividade no Disney+.

Descubra tudo sobre Nini, a protagonista vivida por Olivia Rodrigo, e prepare-se para a nova fase de High School Musical: A Série O Musical:







High School Musical: A Série: O Musical: quem é Nini, a personagem de Olivia Rodrigo





Olivia Rodrigo, hoje com 19 anos, tem uma trajetória não tão diferente de sua personagem. Logo na primeira temporada de High School Musical: A Série: O Musical conhecemos Nini Salazar-Roberts: uma doce e estudiosa aluna do ensino médio, que também se torna uma verdadeira estrela em ascensão.

Na trama, ela acaba de voltar de um acampamento de férias em que se dedicou ao teatro musical e descobriu seu grande talento para cantar. Lá também ela começa um novo namoro com Ricky (Joshua Bassett).

No fictício colégio East High School, em Salt Lake City, em Utah, Nini busca autoconfiança para despontar em sua nova carreira com o apoio da professora, a Srta. Jenn (Kate Reinders).

Já na 2ª temporada, Nini se mostra mais segura atuando e cantando em musicais. Ela vai estudar no Youth Actor's Conservatory, mas acaba voltando para a East High. Novamente na antiga escola, Nini faz sucesso nas redes sociais com uma música que Ricky escreve para ela: é a “The Rose Song”. Juntos, eles formam um grupo de teatro musical: os Wildcats.







High School Musical: A Série: O Musical: o que esperar de Nini na 3ª temporada





No último episódio da temporada 2, Gina (Sofia Wylie), a amiga de Nini, dá para ela o número de telefone do produtor Jamie Porter (Jordan Fisher) para que ela possa começar a cantar profissionalmente. Essa nova fase da carreira de Nini deve ser explorada na nova temporada, em que Olivia Rodrigo volta ao seu papel mais famoso.

Não perca as novas emoções e aventuras musicais da turma do East High na 3ª temporada de High School Musical: A Série O Musical, que estreia dia 27 de julho no Disney+. Você ainda pode conferir todo o talento de Olivia Rodrigo em Olivia Rodrigo: Dirigindo Até Você (SOUR: o filme), também disponível no serviço de streaming.