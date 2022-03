Confira 7 curiosidades sobre Olivia Rodrigo, a estrela pop do momento

Inspire-se com essa lista de fatos sobre a vida e a carreira de Olivia Rodrigo, a atriz de High School Musical: A Série: O Musical.

Desde que estreou no Disney+, a série High School Musical: A Série: O Musical tem conquistado vários fãs. E não apenas a história cativou muita gente, mas os intérpretes dos personagens também chamaram atenção do público.

Dentre eles, pode-se destacar a jovem cantora e atriz Olivia Rodrigo, uma das estrelas pop do momento. Com apenas 19 anos, Olivia já tem sua própria base de fãs. Então, se você também está nesse grupo, com certeza vai adorar descobrir algumas curiosidades sobre ela!

1. Olivia Rodrigo já participou de outro programa da Disney

Foi a presença da atriz cantora em High School Musical: A Série: O Musical que a lançou para a fama mundial. Mas essa não é a primeira produção da Disney que conta com a presença de Olivia.

Em 2016, ela protagonizou a série Bizaardvark ao lado de Madison Hu. As duas interpretavam amigas donas de um canal de vídeos de humor e tentam conquistar a blogosfera com seus conteúdos. A série teve 3 temporadas e também está disponível no Disney+.





2. Olivia Rodrigo canta desde muito jovem

A paixão de Olivia pela música se manifestou ainda bem cedo. Aos quatro anos de idade, ainda no jardim de infância, ela fazia aulas de canto. Já o interesse pela interpretação demorou um pouco mais a aparecer. Na verdade, foi sua professora de canto quem recomendou que ela tivesse aulas de teatro.





3. Olivia Rodrigo também é compositora

Além de arrasar na atuação e também cantando, Olivia ainda é compositora. Foi ela quem escreveu boa parte das músicas que compõem seu primeiro álbum de estúdio, “Sour”, lançado em 2021. É multi-talento que chama?







4. Olivia Rodrigo compôs para HSM: A Série: O Musical

Olivia também fez algumas composições para a trilha de High School Musical: A Série: O Musical. Uma delas foi “All I Want”, cantada por Nini, sua personagem na série.

Para compor essa música, ela acabou se inspirando em seu próprio feed de Instagram, onde viu postagens antigas, incluindo composições anteriores escritas por ela. Olivia levou menos de uma semana para compor a canção como a conhecemos.

Outra música da série foi composta por ela em parceria com seu colega de elenco Joshua Basset. Os dois escreveram “Just for a Moment", cantada no episódio 9 da 1ª temporada.





5. Olivia Rodrigo não é tão alta

Quem vê a jovem Nini em HSM: A Série: O Musical ou então no videoclipe de “good 4 you” pode não ter muita ideia de qual seja a altura real de Olivia Rodrigo. Mas a atriz tem singelos 1m65 de altura.

Comparada com outras artistas, ela é um pouco mais baixa que Taylor Swift, por exemplo, que tem 1m80. Mas é mais alta que Billie Eilish e seus 1m61 de altura.





6. Olivia Rodrigo é pisciana

A atriz, cantora e compositora nasceu no dia 20 de fevereiro de 2003, na cidade de Temecula, na Califórnia. Ou seja, ela é do signo de peixes.





7. Olivia Rodrigo quebrou vários recordes com “Sour”

Lançado em janeiro de 2021, “Sour” é o disco de estreia de Olivia Rodrigo. O álbum emplacou vários hits. Um deles, “drivers license”, estreou em primeiro lugar na Billboard Hot 100. A cantora ainda quebrou vários recordes com o trabalho.

Para começar, “Sour” rapidamente atingiu o número de 300 milhões de reproduções sob demanda. Isso fez de Olivia a artista feminina a atingir o maior número de streamings em seu disco de estreia.

Em uma plataforma de streaming, o disco de Olivia Rodrigo atingiu a marca de um bilhão de plays em pouco mais de 100 dias, o que foi mais um recorde quebrado. Por fim, Olivia foi a primeira cantora a emplacar três hits simultâneos no Top 10 da Billboard 100 com "good 4 u", "deja vu" e "traitor" .