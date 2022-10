Os 4 fatos curiosos que você não sabia sobre Pocahontas

O filme de 1995 é repleto de detalhes que vieram da inspiração que seus diretores tiveram ao fazê-lo. Descubra mais sobre a origem desta animação!



Pocahontas é uma das muitas animações clássicas disponíveis no Disney+. Lançado em 1995, o filme conta a história da filha de um líder do povo nativo norte-americano que, ao conhecer o capitão britânico John Smith, vê sua vida mudar para sempre.

Para fazer o filme, os diretores Mike Gabriel e Eric Goldberg se inspiraram na história real da verdadeira Pocahontas. A seguir, veja quatro curiosidades sobre esta produção presentes no documentário Como se fez Pocahontas, também disponível no Disney+:



Qual é a origem do nome Pocahontas

Embora todos a conheçam como Pocahontas, o verdadeiro nome da jovem nativa americana é Matoaka. No entanto, o documentário conta que costumava-se referir a ela pelo apelido, que tem um significado muito particular: garota travessa.







Pocahontas foi o primeiro filme de animação da Walt Disney baseado em uma pessoa real

O longa foi o 33º filme de animação da empresa, porém, é o primeiro inspirado em uma pessoa real. "É a verdadeira história de Pocahontas – embora tenhamos tomado algumas liberdades", diz Roy Disney, sobrinho de Walt Disney e executivo da The Walt Disney Company, no documentário.

Isso criou um grande desafio para o animador Glen Keane. Afinal, depois de vários anos na empresa trabalhando com contos de fadas e cenários imaginários, pela primeira vez ele precisaria animar uma pessoa que viveu na Terra.

Para buscar inspiração e mais informações, Keane viajou para Jamestown, na Virgínia, nos Estados Unidos, para conhecer o local real onde os eventos aconteceram.







Os diretores consultaram os povos originários norte-americanos para fazer Pocahontas

Mike Gabriel e Eric Goldberg, diretores da animação, queriam garantir que o filme refletisse o espírito dos povos originários norte-americanos. Para isso, consultaram especialistas técnicos, historiadores e líderes locais.

Russell Means, que dublou o chefe Powhatan e pai de Pocahontas na versão em inglês do filme, era um ativista dos direitos dos povos nativos norte-americanos.

No documentário, ele garante que os diretores o consultaram sobre o assunto, e que ele pôde fornecer muitas informações. “Quando li o roteiro, fiquei impressionado com o início do filme”, declarou.

Means ainda arrematou afirmando que “Acho que é o melhor trabalho sobre os nativos norte-americanos já feito por Hollywood".



Como foi feita a trilha sonora de Pocahontas

O filme tem sete canções originais, todas compostas pelo vencedor do Oscar® Alan Menken, e pelo letrista vencedor do Tony Award, Stephen Schwartz.

Antes de criar as músicas, eles viram o roteiro do filme. "Nós olhamos para toda a história e dissemos 'acho que faremos uma música para este momento ou 'deveria haver uma música aqui para o vilão'", recordou Schwartz no documentário.

A primeira música que escreveram foi “Colors in the Wind” (“Cores do Vento” em português), uma das mais queridas pelos fãs de Pocahontas.







Menken considera: "Essa música mudou tudo. Há uma certa maneira de uma canção ajudar a história de uma forma poderosa, e essa foi uma música muito importante".