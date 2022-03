6 músicas da Disney que ganharam o Oscar® de Melhor Canção Original

Saiba mais sobre as músicas que emocionaram milhares de fãs ao redor do mundo nos filmes da Disney.







Além de nos emocionar com suas letras e performances, essas músicas também receberam prêmios no Oscar®. As músicas da Disney, que ocupam um lugar no coração de cada um dos fãs, foram reconhecidas não apenas pelo público, mas também pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas.

Vamos conhecer algumas das músicas que representaram filmes icônicos que estão disponíveis no Disney+.





Frozen: “Let it Go”

Música que se transformou em hit mundial, “Let it Go” foi composta por Kristen Anderson e Robert Lopez para o filme da Disney Frozen: Uma Aventura Congelante, que ganhou o Oscar® de Melhor Canção Original em 2014. Em sua versão cinematográfica, foi interpretada por Idina Menzel em seu papel vocal como Rainha Elsa, enquanto, em sua versão pop, ganhou a interpretação da cantora e atriz Demi Lovato.









Pocahontas: “Colors of the Wind”

A música “Color of the Wind”, escrita e composta por Stephen Schwartz e Alan Menken para o filme da Disney Pocahontas, ganhou o Oscar® de Melhor Canção Original em 1996. A música é interpretada pela cantora Vanessa Williams e fala sobre a natureza e a convivência em equilíbrio de todos os seres da terra.









Aladdin: “A Whole New World”

A música “A Whole New World”, composta por Tim Rice e Alan Menken para o filme da Disney, Aladdin, ganhou o Oscar® de Melhor Canção Original em 1993. A versão original é interpretada pelos artistas Brad Kane e Lea Salonga.









O Rei Leão: “Can You Feel the Love Tonight”





A música “Can You Feel the Love Tonight” , composta por Elton John e com letra de Tim Rice para o filme da Disney O Rei Leão , ganhou o Oscar® de Melhor Canção Original em 1995 . No filme, foi interpretada por Kristle Edwards, Joseph Williams, Sally Dworsky, Nathan Lane e Ernie Sabella .











Toy Story 3: “We Belong Together”





A música “We Belong Together”, escrita e interpretada por Randy Newman para o filme Toy Story 3, ganhou o Oscar® de Melhor Canção Original de 2011. O compositor e cantor já havia ganhado um Oscar® por “If I Didn't Have You”, de Monstros S.A., em 2002.









Viva: “Remember Me”





A música “Remember Me”, escrita por Robert Lopez e Kristen Anderson para o filme Viva - A Vida é uma Festa, ganhou o Oscar® de Melhor Canção Original em 2018. Foi interpretada por vários artistas, como Carlos Rivera para países de língua espanhola. O ator Gael Garcia Bernal foi o responsável pela interpretação original e há, ainda, a versão em dueto de Miguel e Natalia Lafourcade.