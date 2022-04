Pocahontas: qual é a raça e o nome do cachorro da pesonagem?

Saiba mais sobre o fiel companheiro de Pocahontas. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!





A história de Pocahontas não seria a mesma sem um personagem fofo: seu cachorrinho de estimação. Nas animações da princesa, disponíveis com exclusividade no Disney+, podemos observar o pequeno cão acompanhando Pocahontas em suas aventuras.





Pocachontas: qual o nome de seu cachorro?



O pet de Pocahontas é um cachorrinho que se chama Percy. Ele aparece logo no primeiro longa de animação, lançado em 1995. O filme é inspirado em um personagem real e conta a história da filha do chefe do povo nativo americano Powhatan, a Pocahontas.

Percy inicialmente é o bichinho de estimação do ambicioso governador inglês Ratcliffe, e vai ao Novo Mundo com seu dono em um navio liderado pelo capitão John Smith. Mas Ratcliffe não dá a devida atenção a ele. Aos poucos, Percy se aproxima de Pocahontas, abandona o inglês e é adotado por ela.







Pocahontas: Qual é a raça do cãozinho?





Percy é um cachorro da raça Pug, que é caracterizada por ser de pequeno porte, focinho achatado, cara arredondada e rabo curto e enrolado. O companheiro de Pocahontas é branco, com as orelhas e rosto cinza, além de ser gordinho e elegante, sempre com sua bela coleira dada por Ratcliffe.

Os pugs, como Percy, são cães inteligentes e brincalhões. Nos dois filmes de Pocahontas, quem faz a voz original de Percy é Danny Mann.









Pocahontas: as principais aventuras de Percy nos filmes



Na produção Pocahontas, de 1995, conhecemos Percy e é possível observar o bichinho se aproximando primeiro de Mekko (o guaxinim de Pocahontas) por curiosidade, já que na Inglaterra ele nunca havia visto um bicho assim.

De cara, os dois se tornam rivais, já que Percy representa os colonizadores (é o animal do governador) e Mekko, os nativos americanos. Com o desenrolar da história, Percy e Mekko viram amigos e o cachorrinho decide ficar com Pocahontas.

Na animação Pocahontas II - Uma Jornada para o Novo Mundo, de 1998, é a princesa que vai para Inglaterra e leva seus bichinhos com ela para a nova aventura, inclusive Percy.