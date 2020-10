O live-action de A Dama e o Vagabundo chega ao Disney+

Conheça o remake do clássico da Disney

Há 65 anos, A Dama e o Vagabundo estreou nos cinemas do mundo. O filme de animação protagonizado por uma cadela doméstica mimada e um esperto vira-lata foi escolhido como uma das melhores histórias de amor já contadas. Afinal, quem não lembra da cena do casal dividindo um prato de espaguete à luz de velas?

Com a chegada do Disney+ ao Brasil, você poderá curtir séries, filmes e documentários exclusivos do serviço de streaming por assinatura chamados Originais Disney+. Entre eles, está o remake de A Dama e o Vagabundo, um clássico animado com cães reais que retratam perfeitamente os personagens principais do filme.

No live-action, os cães são dublados por Tessa Thompson (Lady), Justin Theroux (Vagabundo), Ashley Jensen (Jaque), Benedict Wong (Bull), Sam Elliot (Caco) y Janelle Monáe (Peg). Também fazem parte do elenco: Kiersey Clemons, Thomas Mann, Yvette Nicole Brown, Adrian Martine e Arturo Castro.

SOBRE O DISNEY+

Disney+ é o serviço de streaming de filmes, séries e outros conteúdos de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic e mais. Como parte do segmento Direct-to-Consumer and International (DTCI) da Disney, o Disney+ está disponível para dispositivos conectados à internet e oferece ao público em geral programas sem comerciais com uma variedade de filmes, documentários, séries animadas e live-action, e curtas-metragens originais. Proporcionando acesso sem precedentes à incrível coleção de entretenimento do cinema e televisão da Disney, também é a plataforma de streaming para assistir com exclusividade aos últimos lançamentos do cinema da The Walt Disney Studios. Visite DisneyPlus.com para obter mais informações sobre o serviço.