A Dama e o Vagabundo

Nesta nova adaptação atemporal do clássico animado de 1955, uma das maiores histórias de amor já contadas, uma cadela doméstica mimada e um vira-lata durão, mas amável, embarcam em uma aventura inesperada; apesar de suas diferenças, vão se aproximando e acabam entendendo o valor do lar.

A vida é boa para Lady, uma Cocker Spaniel americana inquieta que reside em um bairro suburbano sofisticado. Seus donos e seus vizinhos, Jaque, uma Terrier escocesa excêntrica e sincera, e Caco, um Bloodhound-policial aposentado que já está exausto, estão sempre a um latido de distância. Mas, quando um bebê entra na história, Lady não é mais o centro das atenções e a chegada da amante de gatos, Tia Sarah, deixa tudo mais complicado.

Lady logo se vê sozinha nas ruas, em uma parte nada agradável da cidade. Felizmente, o Vagabundo aparece e o vira-lata com a sabedoria das ruas não tarda em ensinar a ela as manhas do mundo. Não demora para a empertigada e certinha cadela de raça e o sem-raça-definida labiloso saírem para caminhar nos parques e participar de jantares românticos de espaguete à luz de velas. O Vagabundo saboreia a independência de um mundo sem coleiras ou cercas junto de seus amigos de rua, a vivaz e cheia de atitude, Peg, e o bad boy, Bull. Mas Lady sente falta do conforto e da segurança de uma família e, logo, os dois terão que decidir onde e com quem pertencem.

Combinando, sem problemas, o live action com a animação foto-realista, A Dama e o Vagabundo é uma aventura romântica de aquecer o coração que toda a família irá adorar.