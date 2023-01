6 séries do Disney+ para assistir com a família durante as férias

Reúna as crianças e aproveite o tempo livre das férias para se divertir em família com ótimas produções no serviço de streaming. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!

Com as férias escolares, os papais e mamães pensam nas atividades que podem fazer com seus filhos. Além de passeios e brincadeiras, uma boa alternativa é assistir conteúdo de qualidade para todos assistirem juntos no sofá de casa. E no Disney+ o que não falta são boas opções para curtir com a criançada!

No serviço de streaming há entretenimento para toda a família, com séries divertidas e perfeitas para todas as idades. Confira uma seleção de seis séries do Disney+ para curtir com os pequenos nessas férias:

Equipe de Resgate





Do mesmo criador da animação Princesa Sofia, Equipe de Resgate faz parte da coleção Disney Junior e se inspira nos sonhos que toda criança já teve: ter seu próprio carro de polícia, caminhão de bombeiro ou qualquer outro veículo fascinante da cidade.

A série ensina mais sobre as equipes socorristas que existem e a importância do trabalho deles enquanto também diverte a criançada ao longo dos nove episódios. Com muita música, cada episódio procura ensinar como é importante ajudar o próximo.





Esquadrão Granja





Esquadrão Granja acompanha os três irmãos franguinhos Coop, Sweetie e Little Boo e sua mentora Capitã Tully, uma cachorra de busca e resgate aposentada. O grupo usa o trabalho em equipe e o pensamento crítico para resolver problemas e manter a paz na vizinhança.

Caso um animal precise da ajuda do Esquadrão Granja, ele pode convocá-los através de um dispositivo eletrônico de som. Ao ouvir a reclamação, o Esquadrão veste seus uniformes e parte para a missão de ajuda.





PJ Masks





A série PJ Masks acompanha três personagens principais que têm seis anos: Connor, Amaya e Greg. Enquanto durante o dia eles são apenas vizinhos e amigos de escola, à noite, o trio se junta e se transforma nos super-heróis Menino-Gato, Corujita e Lagartixo.

Juntos, os três combatem vilões e aprendem lições valiosas a cada missão. O Menino-Gato possui super velocidade, audição supersensível, capacidade de salto em grandes alturas e golpes especiais.

Já Corujita tem visão noturna, capacidade de voar e poderes para fazer uma forte rajada de vento de suas asas e super penas. Lagartixo possui super força, invisibilidade e capacidade de furar paredes para escalar.





Bluey





Essa simpática série infantil australiana segue Bluey, uma cachorrinha de seis anos cheia de energia, imaginação e curiosidade pelo mundo. Ela mora com o pai, Bandit, a mãe, Pepper, e sua irmã mais nova, Bingo, que regularmente se junta a Bluey em suas aventuras.

A série foi criada e é produzida em Queensland, estado australiano, e sua capital Brisbane inspira o cenário da produção e já ganhou um prêmio Logie e um prêmio internacional Emmy Kids.





Spidey e Seus Amigos Espetaculares





Pai e mães aficionados pela Marvel vão adorar introduzir seus pequenos ao UCM com Spidey e Seus Amigos Espetaculares, que retrata as aventuras do Homem-Aranha de um jeito único para toda a família.

A série apresenta a Aranha-Fantasma de Gwen Stacy, além de Miles Morales e Spidey (Peter Parker). A série infantil Spidey ajuda a criançada a se identificar com algum dos representantes do Aranhaverso. Juntos, eles enfrentam os vilões Duende Verde, Doutor Octopus e Rhino.

A série também conta com participações especiais de outros personagens como Pantera Negra, Hulk e Ms. Marvel, dando aos espectadores mais jovens um gostinho do Universo Cinematográfico Marvel.





Lacinhos da Minnie: Organizadoras de Festas





A série Lacinhos da Minnie: Organizadoras de Festas é um revival de A Loja de Laços da Minnie, de 2011, que apresenta Minnie, Margarida e Cuckoo Loca investindo em um novo negócio ao criarem uma empresa de organização de eventos.

Ao longo dos 20 episódios, as três precisam encarar diferentes desafios para satisfazer as exóticas exigências de seus clientes, aprendendo a trabalhar em equipe e escutando as opiniões dos amigos.