Não perca a 2ª temporada de Spidey e seus Amigos Espetaculares no Disney+

A série infantil da Marvel volta com mais uma temporada repleta de aventuras para as crianças em idade pré-escolar.

Peter Parker, Miles Morales e Gwen Stacy estão de volta na 2ª temporada de Spidey e seus Amigos Espetaculares, da Marvel. A série queridinha das crianças já está passando no Disney Channel e no Disney Junior, e em novembro estreia no Disney+.







O que esperar da 2ª temporada de Spidey e seus Amigos Espetaculares





Voltada para crianças em idade pré-escolar, a nova temporada de Spidey e seus Amigos Espetaculares traz Peter e Gwen, ou melhor, Spidey, Aranha-Fantasma e Miles Morales como a Equipe Spidey novamente.

Juntos, os três enfrentarão novas ameaças e – às vezes com um pouquinho da ajuda de outros amigos Vingadores – vão salvar o dia!

A segunda temporada de Spidey e seus Amigos Espetaculares tem produção executiva de Harrison Wilcox e direção de Chris Moreno, que também atua como co-produtor executivo junto com Chris Gilligan e Bart Jennett.

A série é produzida pela Disney Junior e Marvel Studios em associação com a Atomic Cartoons.







Assista à Spidey e seus Amigos Espetaculares no Disney+





As crianças já podem acompanhar as aventuras do super-herói amigo da vizinhança e seus amigos no streaming! A primeira temporada de Spidey e seus Amigos Espetaculares está disponível no Disney+, assim como uma série de curtas protagonizados pela Equipe Spidey!

Já os novos episódios da turminha estreiam em novembro, também com exclusividade no Disney+.

Para todas as novidades do Universo Cinematográfico Marvel (UCM), não deixe de visitar o Marvel Insider!