Celebre os 60 anos do Homem-Aranha!

Homem-Aranha para muitos, Cabeça de Teia para os inimigos, Miranha na cultura popular brasileira, ou simplesmente Peter Parker para os mais próximos. Em 2022, os fãs celebram os 60 anos do Homem-Aranha – que tem várias produções sobre ele disponíveis no Disney+.

A seguir, veja algumas informações e curiosidades sobre a data e celebre com o super-herói amigo da vizinhança!

Quando o Homem-Aranha apareceu pela primeira vez?

O Homem-Aranha fez sua estreia em Amazing Fantasy #15, lançada em 1º de agosto de 1962. Escrita por Stan Lee e ilustrada por Steve Ditko, a revista se tornou célebre, pois pela primeira vez um super-herói adolescente protagonizou uma história em quadrinhos.

Ou seja, além de lidar com os terríveis vilões, o jovem também tinha que encarar os desafios desta fase da vida. Com isso, o Homem-Aranha gerou grande identificação com o público, se tornando um dos super-heróis da Marvel mais querido do mundo.

“Poucos personagens tocaram a vida dos fãs ao redor do mundo como o Homem-Aranha nos últimos 60 anos”, declarou Paul Gitter, vice-presidente sênior da Marvel Consumer Products ao site da própria Marvel.

Qual é a história da primeira revista do Homem-Aranha?

A trama da primeira aparição do Homem-Aranha nos quadrinhos é bem conhecida dos fãs. Em Amazing Fantasy #15 o público conheceu Peter Parker, um jovem rejeitado na escola que vivia com seus tios Ben e May.

Ao visitar uma excursão de ciências, ele é mordido por uma aranha radioativa, adquirindo super-poderes. Ao perceber que seus novos dons eram parecidos com os de um aracnídeo, Peter Parker cria um uniforme especial para si mesmo e se auto-nomeia como Homem-Aranha.

Na HQ, o jovem se diverte com seus poderes, aparecendo em um programa de TV. Ele chega a deixar um ladrão fugir, distraído com a fama repentina que ganhou.

No entanto, seu tio Ben é assassinado e, pouco depois, Parker descobre que o criminoso que havia deixado fugir anteriormente é o responsável pela morte. Então, ele descobre que, com grandes poderes, também vêm grandes responsabilidades!

Uma curiosidade é que as artes originais de Amazing Fantasy #15 foram doadas anonimamente à Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos. É possível visitar o espaço e ver pessoalmente os desenhos. Eles também podem ser vistos online, no site da Biblioteca.

Celebre os 60 anos do Homem-Aranha no Disney+

O serviço de streaming oferece diversas opções para acompanhar as aventuras do super-heróis aracnídeo! Confira abaixo todos os títulos protagonizados por ele, entre filmes e animações, disponíveis no Disney+:

Animações do Homem Aranha:

Homem-Aranha (1994 - 1997): Uma das mais clássicas, que fez parte da infância e adolescência de várias gerações. A série mostra várias aventuras do jovem Peter Parker se tornando um fotógrafo jornalístico e enfrentando, como Homem-Aranha, tradicionais inimigos como Mysterio e Doutor Octopus.





Spider-Man (2017 a 2020): A recente série mostra a luta que Peter Parker enfrenta com a dualidade de levar sua vida na escola e, ao mesmo tempo, esconder de todos que é o Homem-Aranha.





(2017): São seis curtas de animação do super-herói que apresentam o momento logo após Peter Parker ser picado pela aranha radioativa. Spidey e seus Amigos Espetaculares (2021): A série de animação infantil traz o Homem-Aranha em versão “Spidey” junto com seus amigos Aranha-Fantasma e Miles Morales, em aventuras bem divertidas para a criançada.





Filmes do Homem-Aranha

Homem-Aranha (2002): Depois de ser picado por uma aranha geneticamente alterada, o jovem Peter Parker ( Tobey Maguire ) ganha incríveis poderes de aracnídeo. Em pouco tempo ele entende que sua missão será lutar contra o mal e defender seus entes queridos.





O Espetacular Homem-Aranha 2 (2014): Peter Parker tenta organizar a vida entre os desafios como Homem-Aranha e os estudos. No entanto, tudo muda quando um novo vilão e um velho amigo chegam.





Homem-Aranha, De Volta ao Lar (2017): Peter Parker (Tom Holland) lida com sua nova identidade como Homem-Aranha e volta a morar com sua tia. Sob a supervisão de Tony Stark/Homem de Ferro, ele descobre que tem um inimigo, e que ele planeja destruir tudo o que o jovem ama em sua cidade.

Vale destacar que o personagem ainda faz participações especiais em outros filmes da Marvel. São eles: Capitão América: Guerra Civil (2016), Vingadores: Guerra Infinita (2018) e Vingadores: Ultimato (2019).

