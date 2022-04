Homem-Aranha: confira todos os filmes e séries disponíveis no Disney+

Veja quais são as séries animadas e os filmes com o super-herói mais querido da Marvel disponíveis na plataforma. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!





Um dos personagens mais populares do Universo Marvel, o Homem-Aranha é o alter-ego do jovem Peter Parker e faz parte da história do estúdio. Criado para os quadrinhos por Stan Lee e Steve Ditko em 1962, ele tem uma trajetória incrível também em séries e filmes.

Por isso mesmo, descubra todas as séries de animação e os filmes disponíveis no Disney+ com o Homem-Aranha como protagonista e aproveite para curtir com toda a família.









Homem-Aranha (1994 - 1997)



Esta série de animação que leva o nome do super-herói é uma das mais clássicas e fez parte da infância e adolescência de várias gerações. Em cinco temporadas, mostra várias aventuras do jovem Peter Parker se tornando um fotógrafo jornalístico e enfrentando, como Homem-Aranha, tradicionais inimigos como Mysterio e Doutor Octopus.





Homem-Aranha Ação Sem Limites (1999)



Em Homem-Aranha Ação Sem Limites, Peter Parker aproveita que todos acham que ele morreu depois de um incêndio para sair como Homem-Aranha na missão de resgate de John Jameson na Contra-Terra. A série animada teve uma temporada.





Ultimate Spider-Man (2012 a 2016)

Com quatro temporadas de muita ação e aventuras, Ultimate Spider-Man mostra um Peter Parker que já assumiu seu “poder aranha” há dois anos e é procurado por Nick Fury, da S.H.IE.L.D. Ele oferece a Peter a oportunidade de treinar para se tornar o “ultimate Homem-Aranha”.









Spider-Man (2017 a 2020)

Série de animação produzida mais recentemente, Spider-Man, mostra em três temporadas a luta que Peter Parker enfrenta com a dualidade de levar sua vida na escola e, ao mesmo tempo, esconder de todos que é o Homem-Aranha.





Spider-Man Curtas (2017)

Seis curtas de animação do super-herói apresentam o momento logo após Peter Parker ser picado pela aranha radioativa. Seguem contando também como ele usa as cinco etapas do método científico para tentar entender o que aconteceu com ele, se tornando, assim, o Homem-Aranha.

Spidey e seus Amigos Espetaculares (2021)

A série de animação infantil traz o Homem-Aranha em versão “Spidey” junto com seus amigos Aranha-Fantasma e Miles Morales, em aventuras bem divertidas para a criançada ao longo de 15 episódios.





Spidey e seus Amigos Espetaculares - Curtas (2021)

Nessa série infantil de curtas animados, Spidey se junta novamente aos seus amigos para lutar contra vilões e resgatar pessoas em perigo em pequenas histórias cheias de ação.







Capitão América: Guerra Civil (2016)





No filme Capitão América: Guerra Civil, Peter Parker e seu Homem-Aranha aparecem pela primeira vez juntamente com vários dos super-heróis que formam Os Vingadores. No longa, que tem um grande embate entre o Capitão América e o Homem de Ferro, o jovem Homem-Aranha é convidado por Tony Stark a se juntar a sua equipe para enfrentar o Capitão América.





Vingadores: Guerra Infinita (2018)



O longa-metragem Vingadores: Guerra Infinita é a primeira parte de uma importante etapa do grupo de super-heróis que se reuniu como Vingadores. No filme, o Homem-Aranha se junta à equipe para lutar contra Thanos, que está disposto a reunir todas as Jóias do Infinito para destruir grande parte do Universo.





Vingadores: Ultimato (2019)



Depois de um desfecho emocionante no filme anterior, em Vingadores: Ultimato, Homem-Aranha reaparece no longa para lutar junto com seus companheiros no final épico da Saga do Infinito, no qual os Vingadores tentam para restaurar a ordem e a harmonia no Universo.