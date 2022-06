6 séries do Disney+ para ver em família

De produções da Marvel passando por desenhos sobre terras perdidas, temos diversas opções para você e seus filhos curtirem juntos.

Você está procurando uma série que possa ser vista com seus filhos sem se preocupar? Então sua busca termina aqui, afinal, se tem algo que o Disney+ faz nem é ajudar a reunir a família toda!

Sabemos como, às vezes, é difícil encontrar algo para ver que possa agradar tanto aos adultos quanto às crianças, sem conteúdos que você talvez não queria que seus filhos vejam. Mas assinantes da plataforma têm acesso a filmes e shows exclusivos e apropriados para todo mundo.

Para ajudar a escolher qual a melhor série para maratonar com a família, selecionamos algumas das produções disponíveis no Disney+.







Séries do Disney+ para ver em família: Spidey e Seus Amigos Espetaculares





Pai e mães aficionados pela Marvel vão adorar introduzir seus pequenos ao MCU com Spidey e Seus Amigos Espetaculares, que retrata as aventuras do Homem-Aranha de um jeito único e próprio para toda a família.

A série apresenta Ghost-Spider de Gwen Stacy, além de Miles Morales e Peter Parker. É perfeito para que todas as crianças possam se identificar com algum dos representantes do Aranhaverso. Juntos, eles se unem para enfrentar os vilões Duende Verde, Doutor Octopus e Rhino.

A série é o melhor precursor para o Homem-Aranha mais maduro pois incorpora os mesmos personagens das histórias, sem tocar em assuntos mais pesados. O show também conta com participações especiais de outros personagens como Pantera Negra, Hulk e Ms. Marvel, dando aos espectadores mais jovens um gostinho do Universo Marvel.







Séries do Disney+ para ver em família: I Cavalieri di Castelcorvo





No interior da Itália, longe dos caminhos bem trilhados, encontra-se a pequena aldeia de Castelcorvo, onde se passa I Cavalieri di Castelcorvo. Um imponente e antigo castelo ergue-se sobre esta pequena cidade onde a vida flui lentamente e todos se conhecem.

Mas, entre as ruas de paralelepípedos e casinhas coloridas, bruxas e outros seres mágicos se escondem. E, acima de tudo, a velha mansão local está realmente desabitada ou esconde mistérios e segredos que só um grupo de pessoas corajosas pode revelar?

Quatro crianças – Giulia, Riccardo, Betta e Matteo – terão que resolver quebra-cabeças e enfrentar seus maiores medos para lutar contra o mal que espreita em Castelcorvo.







Séries do Disney+ para ver em família: Amphibia





Para aqueles que sentem saudades de Mabel e Dippy, da série de sucesso Gravity Falls, a sugestão é Amphibia, seriado animado criado por um dos animadores e diretores do antigo programa, Matt Braly.

A série narra as aventuras de uma garota independente, destemida e corajosa chamada Anne Boonchuy. Em seu aniversário de 13 anos, Anne é pressionada a roubar uma misteriosa caixa de música que magicamente a transporta, junto com suas duas melhores amigas Sasha Waybright e Marcy Wu, para o mundo de Amphibia.

O lugar é uma ilha tropical de pântano selvagem cheia de anfíbios antropomórficos e criaturas estranhas. Acidentalmente separadas umas das outras, Anne acaba sendo acolhida pelos Plantars, uma família de sapos muito diferente de tudo o que ela já viu.

Ela conhece o animado Sprig, a bebê imprevisível e aventureira Polly e o avô superprotetor e tradicional Hop Pop, que vivem em uma fazenda na cidade de Wartwood.



Conheça mais sobre os diversos personagens de Amphibia aqui.







Séries do Disney+ para ver em família: PJ Masks





PJ Masks acompanha três personagens principais de seis anos: Connor, Amaya e Greg. Enquanto durante o dia eles são apenas vizinhos que vão para a escola juntos, à noite, eles se juntam e se transformam nos super-heróis Menino-Gato, Corujita e Lagartixo. Juntos, os três combatem vilões e aprendem lições valiosas a cada missão.

O Menino-Gato possui super velocidade, audição supersensível, capacidade de salto em grandes alturas e golpes especiais. Já Corujita tem visão noturna, capacidade de voar e poderes para fazer uma forte rajada de vento de suas asas e super penas. Lagartixo possui super força, invisibilidade e capacidade de furar paredes para escalada, além de pele grossa.







Séries do Disney+ para ver em família: Bluey





Essa simpática série australiana segue Bluey, uma cachorrinha de seis anos cheia de energia, imaginação e curiosidade pelo mundo. A jovem mora com o pai, Bandit, a mãe, Pepper, e sua irmã mais nova, Bingo, que regularmente se junta a Bluey em suas aventuras.

Outros personagens apresentados representam uma raça de cachorro diferente. O programa foi criado e é produzido em Queensland, estado australiano, e sua capital Brisbane inspira o cenário do show.

O programa ganhou um prêmio Logie e um prêmio internacional Emmy Kids. Foi elogiado pelos críticos de televisão por retratar uma vida familiar cotidiana moderna, mensagens parentais construtivas e o papel de Bandit como uma figura paterna positiva.







Séries do Disney+ para ver em família: Lacinhos da Minnie: Organizadoras de Festas





Em Lacinhos da Minnie: Organizadoras de Festas, revival de A Loja de Laços da Minnie, de 2011, acompanhamos Minnie, Margarida e Cuckoo Loca adentrando um novo campo de negócios ao criarem sua empresa de organização de eventos.

As três precisam encarar diferentes desafios para satisfazer as exóticas exigências de seus diferentes clientes, aprendendo a trabalhar em equipe e escutando as opiniões dos amigos.

O trio organiza entregas de decorações com um caminhão de sorvete velho, uma festa de aniversário inteiramente musical, um show de sapateado e uma festa surpresa para o namorado de Minnie, Mickey.

Além desses shows, você também pode assistir a filmes como Encanto, Tico e Teco: Defensores da Lei e aos Curtas Animados Zen.