Cinco motivos para ver Bluey no Disney+

O desenho já conquistou fãs como Natalie Portman e Lin-Manuel Miranda por seus personagens marcantes e produção excelente.

A terceira temporada de uma das séries infantis de maior sucesso no mundo já está disponível no Disney+. Bluey acompanha as aventuras da cachorrinha titular e sua irmã enquanto exploram o mundo, e já angariou fãs de grande renome como a atriz Natalie Portman e o produtor e diretor Lin-Manuel Miranda.



Querido por pais e crianças das mais variadas idades, o segredo do sucesso de Bluey tem sido examinado por diversos críticos mundo afora. Apesar de parecer simples, o show é exaltado por seus personagens carismáticos, design atraente e histórias emocionantes.

Conheça cinco motivos para assistir a Bluey junto de seus pequenos.







Por que assistir a Bluey no Disney+: uma protagonista que cresce com as crianças





O seriado conta a história de uma família de cachorros da raça boiadeiro-australiano que vivem na Austrália. Bluey é nossa protagonista, com seis anos de idade, que tem uma irmã mais nova chamada Bingo, um pai conhecido como Bandit e uma mãe de nome Chilli.

Bluey é uma menina extremamente curiosa e cheia de energia, como a maioria das crianças de sua idade, mas seu espírito incansável acaba causando alguns problemas e desentendimentos. Principalmente com sua irmãzinha, que é mais tímida e contida.

Ao longo do programa vemos Bluey aprender a equilibrar sua curiosidade e disposição com respeito e paciência, evoluindo ao longo de cada episódio.





Por que assistir a Bluey no Disney+: é uma história também para adultos





Apesar de parecer igual a qualquer outro seriado infantil, os personagens de Bluey convivem com desafios reais, fáceis de se identificar, tanto para crianças como para adultos.

Enquanto as duas crianças lidam com aprendizados sobre convivência e autodescoberta, os dois pais precisam aprender a equilibrar sua carreira profissional e a criação das filhas.

Tanto Bandit quanto Chilli tentam garantir que elas tenham estímulo suficiente para crescerem ao mesmo tempo que as ensinam a respeitar os limites deles.





Leia mais:

- Eu Sou Groot: tudo o que você precisa saber antes de sua estreia na Disney+

- As 5 tradições mexicanas que existem em Coco, animação do Disney+



“Os pais podem se identificar com esses personagens, assim como as crianças fazem com os personagens infantis. Os pequenos irão entender que os adultos da série são como os adultos de sua vida, fazendo coisas que adultos realmente fazem”, conta o produtor executivo e um dos idealizadores do programa, Charlie Aspinwall.







Por que assistir a Bluey no Disney+: inspiração paternal





A série tem sido exaltada em todo mundo por uma particularidade em sua representação de personagens adultos: o modelo de pai possível que Bandit vem representando para muitos papais ao redor do mundo.

O arqueólogo (afinal, como qualquer cão, ele ama desenterrar ossos) é dedicado à sua esposa Chilli e sua jovem família e sempre encontra tempo para suas duas filhas em meio ao caos de sua própria vida.

Joe Brumm, que criou o programa com Aspinwall e agora também o produz, e Charlie eram pais de duas meninas quando o programa foi concebido, então os relacionamentos da família nunca parecem artificiais. “O que criamos, espero, é um modelo realmente bom”, conta Brumm.



Por que assistir a Bluey no Disney+: o desenho tem fãs famosos





Bluey tem feito tanto sucesso que angariou o favoritismo de diversas celebridades pelo mundo. A atriz Natalie Portman lê livros da querida personagem para seus filhos até mesmo em viagens e participa de um dos episódios da nova temporada como uma narradora de documentário de baleias.

A atriz Eva Mendes e seu parceiro Ryan Gosling também recorrem ao icônico desenho infantil australiano para ajudar a entreter suas duas filhas, Esmeralda, de sete anos, e Amada, de cinco.

“É muito bonito, eu realmente amo Bluey. Acho que já vimos todos os episódios pelo menos duas vezes”, contou Mendes em entrevista. Ser super fã da série valeu a pena para a estrela de Hollywood, pois Eva também fornece a voz da instrutora de vídeo de ioga em um dos episódios da nova temporada.





Por que assistir a Bluey no Disney+: atenção aos detalhes na produção





Cada episódio de sete minutos de Bluey leva quatro meses para ser produzido. Existem quatro equipes rotativas que trabalham cada uma em um episódio. Toda sexta-feira, toda a equipe se reúne para exibir episódios que estão em vários níveis de conclusão.

A cada 10 episódios, eles têm uma festa completa com temas como “super-heróis”, “reis e rainhas” e “anos 80”.

O animador principal Seb Powell, que lidera uma das quatro equipes de animação, diz que essas exibições são “de vital importância”. “Como pessoas criativas, você precisa ver seu produto final. Você precisa ver o que você faz e o que seus colegas de equipe estão fazendo”, diz Powell.