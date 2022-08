As 5 tradições mexicanas que existem em Coco, animação do Disney+

Com figuras e comemorações do México, a animação conta a história de Miguel, que vive uma extraordinária aventura na Terra dos Mortos.

Cores vibrantes, flores, fantasias feitas com grandes chapéus e festividades únicas: o filme de animação Coco, disponível no Disney+, nos transporta para as tradições e costumes mais cativantes do México.

A história segue um menino de 12 anos chamado Miguel, que é acidentalmente trazido para a Terra dos Mortos, onde busca a ajuda de seu falecido bisavô músico para devolvê-lo à sua família entre os vivos.

O menino também deseja reverter a proibição de fazer que a música exista em sua família. Durante esta aventura, Miguel deslumbra o espectador ao mostrar comemorações e tradições típicas do México.

Será que você conhece todas as referências à cultura mexicana que aparecem no filme? Confira com a gente!

Tradições mexicanas em Coco: o Dia dos Mortos

A trama de Coco se passa na comemoração do Dia dos Mortos, quando Miguel acidentalmente quebra o retrato de sua bisavó e descobre que o marido dela carregava um violão semelhante ao usado por seu ídolo, Ernesto de la Cruz.

Mas essa seria apenas o começo de uma aventura que leva o menino a se encontrar com as almas que atravessam para a terra dos vivos a fim de aproveitar os pratos especiais e as flores que seus parentes prepararam para eles por conta da data comemorativa mexicana.

Mas o que é o Dia dos Mortos? É uma festa mexicana que acontece no final de outubro (de 25 a 30) e início de novembro (de 1 a 3). A data de início da celebração muda de acordo com as tradições ou costumes de cada região.

Durante esses dias, os falecidos são homenageados: o ponto central do culto aos mortos, que remonta muito antes da chegada dos espanhóis ao país, era a crença de que as almas retornam do submundo.

Como está bem representado no filme de animação, é costume dedicar aos mortos altares com oferendas, fotografias, pétalas de flores e velas, além de preparar um bom banquete para aproveitar na companhia de seus entes queridos (vivos, é claro!).

Tradições mexicanas em Coco: a figura do Mariachi

O dedilhar único e incomparável da vihuela e do violão, junto com os violinos e trombetas, pode ser ouvido ao longo de todo o filme através da música produzida pelos Mariachis. O jeito de vestir tão particular, que leva em conta chapéus enormes, gravatas borboleta e jaquetas, é inconfundível e muito característico.

Uma das cenas mais memoráveis da animação, na qual essa tradição é representada, ocorre na praça principal da vila de Miguel, quando o menino conversa com um mariachi enquanto engraxa os sapatos.

O músico oferece a ele seu violão para tocar alguns acordes e o incentiva a participar do concurso de talentos, mas vovó Coco os interrompe naquele momento para repreendê-los.

Os mariachis tocam a música tradicional mexicana e são um elemento fundamental da cultura através do qual se transmitem valores, história e diferentes idiomas. Por isso, o mariachi é reconhecido como Patrimônio Imaterial da Humanidade, segundo a UNESCO.

Tradições mexicanas em Coco: a Flor Cempasúchil

A flor Cempasúchil simboliza o Dia dos Mortos no México e graças à sua cor e aroma é um dos elementos mais representativos das oferendas. Justamente por isso, não poderia faltar no altar que Vovó Coco montou para seus parentes falecidos.

A flor Cempasúchil é nativa do México: seu nome original é "Cempohualxochitl" e vem da antiga língua Nahuatl. A palavra significa "vinte flores" ou "várias flores".

Os mexicanos usavam a planta para fins medicinais e, segundo a crença pré-hispânica, sua cor amarela evocava o sol, por isso, ela servia de guia para as almas dos falecidos desde o cemitério até suas casas, por caminhos de pétalas e arcos.

Tradições mexicanas em Coco: Alebrijes

O Mundo dos Mortos em Coco é um lugar multicolorido e alegre, onde não poderiam faltar os tradicionais alebrijes. Embora essas figuras não estejam relacionadas à celebração do Dia dos Mortos, sua participação desempenha um papel fundamental na trama.

Alejibres são artesanatos feitos com estruturas de arame ou madeira e papel ou papelão, pintados com cores alegres e vibrantes. São seres imaginários formados por diferentes partes de animais, que criam um ser fantástico. Oficialmente, foram desenhados pelo artista mexicano Pedro Linares López, embora existam outras versões de suas origens.

Em Coco, os alebrijes são os "espíritos-guia" que ajudam os mortos no trânsito entre a vida e a morte. Pepita pode ser distinguida como a principal: trata-se de um felino com asas grandes, fluorescentes e multicoloridas. É a guia de Mama Imelda, tataravó de Miguel.

Também podemos destacar o alebrije de Frida Kahlo, um pequeno macaco multicolorido que repousa em seu ombro. Por outro lado, as criaturas de Ernesto de la Cruz assumem a forma de filhotes semelhantes a um cachorro Chihuahua. Por fim, lembramos a Dante que, embora seja o cachorro que acompanha Miguel ao longo da história, no decorrer da viagem ele se torna um alebrije.

Tradições mexicanas em Coco: papel picado e caveiras

Se você já viu Coco, é impossível não associar confetes ao filme. Essa prática comum no México consiste em fazer dobras de papel com recortes específicos que mostram figuras ao desdobrá-las.

Embora sejam tradicionalmente usados ​​nos altares do Dia dos Mortos, também os vemos presentes nas ruas das cidades com o objetivo de celebrar diferentes festividades locais.

As caveiras decoradas também fazem parte da paisagem nas cenas que contam a história da vida de Miguel. São figuras importantes das ofertas, sendo a mais tradicional a do açúcar.

De fato, vemos a figura de La Catrina, do cartunista José Guadalupe Posada, um dos ícones mais representativos de sua cultura com mais de 100 anos de história.