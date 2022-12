Animação Homem-Aranha: Através do Aranhaverso chega aos cinemas em 2023

A premiada saga Aranhaverso ganhará um novo capítulo protagonizado por Miles Morales em 2023.

Os fãs do Homem-Aranha e de Miles Morales podem comemorar. Em 2023, o super-herói amigo da vizinhança chega aos cinemas de todo o Brasil com uma nova aventura em Homem-Aranha: Através do Aranhaverso.





Qual é a sinopse de Homem-Aranha: Através do Aranhaverso

Neste novo episódio da premiada saga Aranhaverso, Miles Morales é catapultado através do Multiverso. Lá, onde tudo é possível, o jovem encontra outras Pessoas-Aranha, que precisam proteger a própria existência a todo custo.

Contudo, unir esse grupo de super-heróis para lidar com uma terrível ameaça não será fácil. Dividido, Miles Morales precisa redefinir o que significa ser um herói para conseguir salvar as pessoas que mais ama.

A sequência de Homem-Aranha no Aranhaverso (2018), ganhador do Oscar® de Melhor Filme de Animação e disponível no Disney+, chega às salas de exibição no dia 1º de junho de 2023.

