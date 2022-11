As 3 curiosidades sobre Patrick Dempsey e seu papel em Desencantada

Ator volta a viver Robert Philip na sequência de Encantada que acaba de chegar ao Disney+.



De um advogado especializado em divórcios que não acredita em romance a… Um homem encantado pela magia do amor. Assim foi a evolução de Robert Philip, vivido por Patrick Dempsey, em Encantada (2007) e na sequência, Desencantada – ambos filmes disponíveis no Disney+.

No entanto, esta não foi a única curiosidade sobre o personagem na nova produção da Disney. Veja a seguir alguns fatos interessantes sobre o papel de Patrick Dempsey em Desencantada:









Patrick Dempsey canta e dança em Desencantada





No longa de 2007, Robert deixou claro que não cantava na sequência em que Giselle canta no Central Park. E, no longa, o personagem se limitou a dançar um pouco no baile de gala – sem soltar a voz de jeito nenhum.

Já em Desencantada, o ator se põe à prova no canto e na dança. Em entrevista à revista Variety, Dempsey assume que esta é a primeira vez que solta a voz diante dos outros. “Eu nunca cantei em público — e por um bom motivo. Então, tenham paciência comigo”, brincou o ator.

“Eu espero que os fãs curtam. E a produção está fazendo de tudo para dar certo. As letras das músicas são bem divertidas e os números [musicais] têm sido muito bem coreografados. A premissa vai ser interessante”, arrematou Dempsey.









Para Patrick Dempsey, Desencantada é um filme “leve”, para “distrair e entreter”





Mais do que diversão e um pouco de magia, Patrick Dempsey queria levar mais leveza à vida do público. E é justamente por estar fugindo de papéis dramáticos que ele se dedicou ainda mais a Desencantada.

“Eu só quero fugir das realidades do mundo, não ouvir as notícias, ficar longe das redes sociais e assistir a alguma coisa”, contou o ator à rede de notícias ABC News.

E afirmou que, mesmo com o longa-metragem mostrando uma reviravolta na vida de Giselle, ele faz isso “de uma forma leve e, esperançosa, de uma maneira que possa distrair e entreter”.









Patrick Dempsey está ansioso pela reação dos seus filhos ao verem Desencantada





Durante as gravações de Encantada, Patrick Dempsey recebeu a fantástica notícia de que sua esposa estava grávida de gêmeos. Na época, o casal já tinha uma filha de 5 anos.

Passados 15 anos entre o original e a sequência, na noite da pré-estreia do filme Patrick declarou, em entrevista ao programa de TV Entertainment Tonight, que está curioso para ver como seus filhos – Talula, de 20 anos, e os gêmeos de 15, Darby e Sullivan – vão reagir à Desencantada.

"A última vez que assistimos ao filme original, eles não conseguiram descobrir como eu entrei na tela! Ficaram olhando para ela e depois para mim", disse o ator. "É isso significa o quão jovens eles eram."

Então, não perca toda a emoção, magia e, claro, diversão de Desencantada, já disponível com exclusividade no Disney+.