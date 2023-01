Avatar: o que são os Na’vi

Descubra mais detalhes sobre os protagonistas do filme de James Cameron, cujo primeiro longa-metragem da franquia pode ser visto no Disney+.

Quando Avatar (disponível no Disney+) foi lançado em 2009, James Cameron apresentou o universo de Pandora ao público. A Lua na qual é ambientada as aventuras do filme tem vários habitantes: um deles são os Na'vi.

Confira, abaixo, mais detalhes sobre as criaturas azuis que estrelam a trama:





O que são os Na’vi em Avatar





Os Na'vi são uma população de alienígenas humanóides que habitam Pandora. Eles são azuis, têm orelhas pontiagudas e cauda longa.

Essas criaturas possuem quatro dedos em cada mão e pé, sendo consideradas mais altas que os humanos, já que podem medir até 3 metros.

Em Avatar, Neytiri (Zoe Saldaña) é uma Na'vi, ao contrário de Jake Sully (Sam Worthington) que é um avatar. Estes últimos são um híbrido geneticamente modificado entre humanos e Na'vi.





Não perca Avatar no Disney+





O primeiro filme Avatar está disponível no serviço de streaming. Avatar: O Caminho da Água, sua continuação, segue em cartaz nos cinemas de todo o Brasil.